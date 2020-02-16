政院：馬英九批評言過其實 防疫仍積極保障兒少

（中央社記者顧荃台北16日電）前總統馬英九辦公室今天引用聯合國兒童權利公約，表示防堵武漢肺炎不能忽略人權，兒童權益不是風涼話。行政院回應，馬英九的批評言過其實、不符比例原則，政府防疫仍積極保障兒少。

馬英九日前批評政府撤回有條件開放陸配子女入境，行政院長蘇貞昌回應，自救才能救人，絕對沒有任何歧視，並說掌握過國家機器的政治人物，不要只講風涼話。

馬英九辦公室今天則透過新聞稿表示，台灣已經在2014年把「聯合國兒童權利公約」國內法化，在全力防堵武漢肺炎疫情蔓延的同時，也不能忽略對人權普世價值的重視；兒童權益不是風涼話，是必須被認真看待的人權及人道議題。

對此，行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯・尤達卡）表示，馬英九的批評言過其實，引用兒童權利公約的情節來類比，是不符比例原則的批評，與政府目前實際的做法也相去甚遠。

Kolas表示，政府在防疫期間仍積極保障兒童及少年權益，因應防疫需要，只是「暫時」未將中國籍配偶子女列為優先撤僑名單。且陸委會早有依個案可專案審查入境的規定，只是在防疫期間暫時停止，與馬英九引用兒童權利公約所批評「使兒童與父母分離」的情節大不相同。

Kolas說，呼籲馬英九與政府一起防疫，保護台灣人民的生命與健康，防堵防疫漏洞，一起守護自己的國家與國民。（編輯：張良知）1090216