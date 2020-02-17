促轉會重啟調查林宅血案 今將公布調查報告

（中央社記者游凱翔台北17日電）促轉會2018年成立以來重啟林宅血案調查，促轉會上月曾指出，一度被認為是疑犯的澳洲學者家博，案發日曾致電林宅，但有不在場證明，促轉會今天下午將在景美人權園區公布調查報告。

西元1980年2月28日，時任台灣省議會議員、美麗島事件被告林義雄的母親游阿妹、7歲雙胞胎女兒林亮均、林亭均在台北市住家遭刺身亡，9歲長女林奐均重傷、經救治後生還，這樁震驚各界的「林宅血案」，當時案發地點目前已成為教會，但事隔多年仍無法破案。

促轉會在2018年5月掛牌上路，將1980年的林宅血案、1981年的台大教授陳文成案列為重點調查案件。

針對林宅血案，促轉會1月曾發布新聞稿指出，調查發現國安局保管機密檔案中，存有不曾對外公開的「澳洲學者家博（J. Bruce Jacobs）」一人，在案發當天中午曾打電話到林宅。

促轉會表示，家博當年曾來台研究地方政治，與黨外人士、林家結識，從國安局檔案發現，曾被警方視為疑犯的家博，事件發生後三天在偵訊筆錄中表示，案發當天中午曾打電話到林家，是林義雄的雙胞胎女兒接聽，以此證明當時自己不在場。

促轉會指出，此關鍵檔案如今雖經國安局檢討解密，卻因國安局認定這批檔案「有嚴重影響國家安全或對外關係之虞」，而援引「政治檔案條例」規定，使這批檔案須在案發屆滿50年後（2030年），才能提供外界閱覽。

促轉會表示，今天下午2時30分將在國家人權博物館景美紀念園區舉行「林宅血案」調查報告記者會。（編輯：紀淑芳）1090217