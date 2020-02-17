政院：陸配子女來台專案申請 防疫期間暫停

（中央社記者顧荃台北17日電）因應武漢肺炎防疫，政府日前撤回陸配子女來台措施，台北市議員羅智強指行政院宣布陸配未成年子女可專案申請來台，對此行政院發言人Kolas今天表示，這個專案在防疫期間仍暫停。

前總統馬英九日前批評政府撤回有條件開放陸配子女入境，並引用聯合國兒童權利公約，表示防堵武漢肺炎不能忽略人權，兒童權益不是風涼話。

行政院昨天回擊馬英九的批評言過其實，引用兒童權利公約情節來類比是不符比例原則的批評，與政府目前實際的做法也相去甚遠，因為政府因應防疫需要，只是「暫時」未將中國籍配偶子女列為優先撤僑名單；陸委會早有依個案可專案審查入境的規定，只是在防疫期間暫時停止

國民黨台北市議員羅智強今天在臉書發文，將行政院說法解讀為「鬆口」，指政院有部分正面的回應，「若為未成年子女，且在中國大陸親人無能力照顧，且父母皆在臺者，允許向內政部移民署專案申請，經專案審查，再決定准駁」。

對此，Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）下午受訪時澄清表示，對於陸配子女來台，陸委會本來既有的專案審查機制，是規定未成年孩子隻身在中國無人照顧，且父母都在台灣，才可以申請，但「這個專案在防疫期間是被暫停的」。

Kolas表示，「即便本來有這個政策，但是這個政策是暫停的」，將會在指揮中心認為疫情已經獲得控制或是趨緩的時候，由指揮中心判斷是否要再重啟專案制度；不是現在依然開放這個專案審查，也不是以後都沒有，這個只是暫時中止。據行政院掌握，目前在中國的陸配子女，幾乎父母都在身邊，或是至少父、母一人在側。（編輯：郭萍英）1090217