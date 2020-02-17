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郁慕明將卸任 秘書長吳成典接棒新黨主席

最新更新：2020/02/17 18:02

（中央社記者郭建伸台北17日電）擔任8屆新黨主席的郁慕明即將卸任，新黨今天舉行第9屆黨主席及黨代表選舉，由現任新黨秘書長吳成典當選主席；吳成典將於21日就職新黨主席，黨也於21日召開第9屆第1次黨代表會議。

新黨發言人王炳忠表示，新黨主席及黨代表兩年一任，過去由於無人競選主席，經全委會同意由郁慕明主席同額競選連任，而第1屆至第8屆主席由郁慕明擔任。

王炳忠說，郁慕明的主席任期屆滿，經新黨選委會公告後，有吳成典及陳麗玲登記參選主席；新黨於1月15日寄發黨員選票，按規定採通訊投票，今天則在新黨黨部進行開票。

王炳忠說，第九屆新黨主席選舉，投票率約四成，吳成典獲63.78%得票，陳麗玲得票則獲35.41%，由吳成典當選；吳成典現年63歲，曾任國大代表、立委，以及金門縣副縣長。

王炳忠指出，吳成典是金門出身，他在2001年就率先赴大陸談判小三通，時任陸委會主委的蔡英文當時甚至揚言治罪；近年來亦積極推動金廈生活圈理念，堅定主張兩岸和平統一。

王炳忠強調，新黨沒有路線之爭，大家都認為新黨一路堅持的理念和主張是正確的；而新黨將於21日召開第9屆第1次黨代表會議，由黨代表相互選出全委會委員，第9屆黨主席也將同時就職。（編輯：紀淑芳）1090217

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