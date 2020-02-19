蔡其昌：18歲公民權共識高 新國會將啟動修憲

（中央社記者陳俊華台北19日電）立法院副院長蔡其昌今天說，修憲議題在這屆國會很難避免，相信這屆立法院會啟動修憲，其中，18歲公民權是共識比較高的議題，「我認為過的機率非常高」。

蔡其昌上午接受廣播節目「周玉蔻嗆新聞」專訪。節目主持人周玉蔻問，修憲將投票年齡下修到18歲，一向都是民進黨的主張，為什麼到這屆國會，卻被其他黨「搶去」？蔡其昌說，沒有搶，是大家共同支持這個想法，修憲議題在這屆國會很難避免。

蔡其昌表示，18歲公民權是其中一個議題，共識比較高，其他政府組織改革難度很高，「修憲議題，我想這屆國會是會被啟動的」。但修憲門檻那麼高，沒有兩大黨支持就不會過，功勞是大家的，「18歲公民權我認為過的機率非常高」。

至於520後是否會換閣揆？蔡其昌說，他個人認為不會，行政院長蘇貞昌從去年至今，與衛福部長陳時中等行政團隊在這次防疫上，各界都是肯定的，「有什麼道理這個時間點要換人？」

周玉蔻追問，前立法院長蘇嘉全是否可能接閣揆？蔡其昌說，蘇嘉全也是有能力的人，「蔡總統應該會有所安排」，但要換掉蘇貞昌是完全沒道理、也不合理。

周玉蔻指出，外傳總統府秘書長陳菊將任監察院長？蔡其昌說，這是媒體合理的推論，因為考試院、監察院長馬上會出缺；周玉蔻接著說，陳菊要當監察院長沒什麼不好，但這個位子閒閒沒事做；蔡其昌則認為，監察院不會沒事做，國會部分權力都在監察院，修憲之前監察院都有它的角色。

被問到何時宣布參選台中市長？蔡其昌說，他才剛當選副院長，現在就是先把副院長角色做好，選舉還是非常久的事，目前重點是先做好防疫工作；周玉蔻追問，有準備要選嗎？蔡其昌說，「完全沒有，到今天為止」。

另外，談到國民黨主席改選議題，蔡其昌說，國民黨面對黨內改革，「到底要改什麼？」是路線的改革、人的改革、兩岸議題的改革，誰又是被改革的對象？政治人物、民眾都喜歡講改革，但改革就是要拿刀相向，絕對不是請客吃飯、輕輕鬆鬆。

周玉蔻問，國民黨內最大問題，「是（立委）傅崐萁病毒，還是主席路線問題？」蔡其昌說，國民黨內部的防疫專家，要先決定誰才是病毒，如果只是互相指責對方是病毒，那這個黨全部就是病毒，怎麼得了。（編輯：紀淑芳）1090219