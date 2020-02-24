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首頁 / 政治

性別婦女團體與立委交流 盼增修有薪陪產假

最新更新：2020/02/24 20:55

（中央社記者郭建伸台北24日電）婦女新知基金會和民進黨立委范雲今天共同舉辦「婦女及性別團體與立委新春茶敘」，邀集23個團體來立院表達性別或婦女議題修法方向；不少團體提及增修有薪的家庭照顧假，並增加男性及配偶的有薪陪產假。

23個婦女及性別團體今天齊聚立法院，表達對新國會期許和婦女性別政策主張；范雲也邀集立委吳玉琴、林楚茵、賴品妤、林昶佐等人出席，聆聽不同團體主張並進行交流。

婦女新知基金會秘書長周于萱說，雖然性別工作平等法有家庭照顧假，但現行制度多是併入無薪的事假計算；基金會認為，家庭照顧假應該改為有薪假，並增訂長期照顧安排假，讓勞工可以合法且有薪請假。

周于萱指出，男性傳統上非常少參與照顧，基金會也建議修訂性別工作平等法，增訂父親或配偶享有薪陪產假；大法官下個月將在憲法法庭針對通姦罪是否違憲進行言詞辯論，基金會希望通姦罪能回歸民法處理。

至於女性參政問題，婦女新知基金會也期望能修正地方制度法，將1/4婦女保障名額，改為1/3性別比例原則。

台灣生育改革行動聯盟秘書長陳玫儀指出，台灣婦女的產後憂鬱症比例高達34.5%，近來也有研究顯示產假長短與產後憂鬱呈現正相關，希望未來性別工作平等法能夠修法，將現行8週產假延長至14週，並增加伴侶的陪產假5天。

吳玉琴表示，各團體提出的概念與法案都很有理想，但涉及到不同部會業務，若要修法就得坐下來好好討論。

賴品妤說，她的選區除了汐止區，其他區域都歸類為傳統保守選區，但保守選區也值得耕耘進步的議題；她一直都很關懷婦女和性別議題，若未來團體有任何事情都可以找她協調，她會盡力協助。

范雲受訪說，性別跟婦女議題已成為台灣社會的重要議題，但立法院還有很多該做卻還沒做到的，過去10多年她在婦女團體和非政府組織工作，很關心這些議題，於是就跟婦女新知基金會合作舉辦活動，並邀請立委和助理聆聽了解，盼讓第10屆立法院可在性別跟婦女議題有更多進展。

范雲表示，她很關心長照跟公共托育議題，由於她未來會在教育及文化委員會，她盼能藉由教育落實相關議題。（編輯：張良知）1090224

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