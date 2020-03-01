防疫特別預算案 柯建銘：最快13日完成三讀

（中央社記者劉冠廷台北1日電）因應武漢肺炎防疫與衝擊，行政院上週通過規模新台幣600億元特別預算案，送請立法院審議，預計在2日進行朝野黨團協商，民進黨團總召柯建銘今天說，最快13日就能夠完成三讀。

行政院會在2月27日通過因應武漢肺炎的「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算案」，共編列600億元，立法院長游錫堃在日前也曾表示，預計3月3日，行政院長蘇貞昌將到立法院報告特別預算案。

柯建銘下午在接受中央社記者訪問時指出，2日將召開朝野協商，針對3日蘇貞昌來立法院報告特別預算案時，各黨團將推派幾位立委質詢等程序問題，預計4、5日將進行委員會審查，最快13日就能完成三讀程序。

國民黨立法院黨團總召林為洲表示，原則上支持盡快三讀，能在13日三讀，似乎是一個恰當的時機，但也希望特別預算案能夠有充分的討論；他建議，在特別預算案進入委員會審查前，能夠先召開2場公聽會，分別針對企業公、協會，以及勞工，聽聽企業與勞工的的聲音。

林為洲說，他感受到許多行業都受到影響，像他昨天與一家餐廳業者聊天，業者就告訴他，這次疫情影響的業績有近8成之多，因此要如何幫忙紓困，應可以透過公聽會，來聽聽業者的說法，以及希望的紓困方式，同時也可透過公聽會，聽聽勞工的聲音。（編輯：蘇志宗）1090301