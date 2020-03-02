吳斯懷進衛環委員會 將請楊志良上課

（中央社記者劉冠廷台北2日電）國民黨立委、退將吳斯懷本會期進入衛環委員會，國民黨立法院黨團總召林為洲今天表示，他將邀請前衛生署長楊志良幫吳斯懷上課，幫助吳斯懷能快速了解相關的業務與狀況。

國民黨立法院黨團上週進行委員會抽籤，吳斯懷未中籤，無緣進入外交及國防委員會，最終來到社會福利與衛生環境委員會。對國防業務嫻熟的吳斯懷，在本會期進入相對陌生的衛環委員會，為了幫助吳斯懷了解衛環業務，林為洲有意請楊志良幫吳斯懷上課。

林為洲今天向中央社記者表示，上午召開黨團大會時，他有向吳斯懷提到請楊志良幫忙上課，吳斯懷一口就答應，這也看得出吳斯懷想要學習本身專業以外的事務，可幫助他在立委任期中有更多的發展。

林為洲指出，吳斯懷在上任前，在外界已有許多的刻板印象，其實以他的觀察，吳斯懷擔任立委後非常的認真，很努力在學習，這次他想找楊志良幫忙上課，就是希望能幫助吳斯懷，在其他議題找到著力點。

吳斯懷表示，對於林為洲的提議樂觀其成，他自己本身也與國防醫學院的專家保持密切聯絡，會隨時提供他公衛、衛福相關的專業意見；他希望能在國防以外的專業上多學習，好好問政。（媥輯：張良知）1090302