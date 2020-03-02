逾半年不住台灣又沒繳稅 綠委提案健保費跳16倍

民進黨立委林俊憲2日表示，將提案修改全民健康保險法，對於一年在台灣沒有住滿183天、無法提出收入證明、沒有繳稅紀錄者，新增健保被保險人的第7類。（中央社檔案照片）

（中央社記者王揚宇台北2日電）為解決健保資源遭濫用等問題，民進黨立委林俊憲今天表示，將提案修改全民健康保險法，對於1年在台灣沒有住滿183天、無法提出收入證明、沒有繳稅紀錄者，新增健保被保險人的第7類。

林俊憲舉例，藝人黃安多次在臉書說自己年收入有幾千萬元，但每個月只要繳最低的健保費新台幣749元，這顯然不合理，因此提案修法內容，包括月平均收入18萬元以上又沒有在台灣居住的事實者，政府不予補助健保費，這樣每個月的健保費將從749元變為最高1.2萬元。全案目前正在連署中。

林俊憲近日在臉書發文指出，有部分人士長期在海外工作生活，每年回台時卻只要補繳少量健保費，即可享受台灣高品質的醫療服務，對國人十分不公平，健保漏洞是時候該補上了。而最近因為武漢肺炎疫情，台灣健保資源議題再度浮上檯面。

林俊憲今天受訪指出，健保資源非常珍貴，不能濫用，但現行健保確實有漏洞，甚至健保署也表示，以目前財務狀況，1年後可能要調漲健保費；因此，大家要共同來維護健保，有不公平、漏洞的地方，應該要修正和彌補。

林俊憲解釋，例如1年在國內沒有住滿183天，又沒有辦法提出收入證明，政府應該將這類人獨立出來，而目前健保被保險人分為6類，沒辦法歸類為前5類的就是第6類，而且是以最低推點讓他們繳最低健保費。

林俊憲說，像是黃安經常在臉書吹噓自己年收入有幾千萬元，但他每個月只需繳749元的最低保費，這不合理；因此，在一視同仁下，對於1年沒有在台灣住滿183天、沒有辦法提出收入證明、也沒有繳稅紀錄者，必須要在健保法規中單獨訂出第7類進行規範，但要排除戶籍法第16條所定，包括駐外人員、從事遠洋漁業者或留學生，或無謀生能力等情形。

林俊憲進一步說明，倘若修法後，像黃安這樣的人，政府應該可將其推定為第7類，月收入平均18萬以上者、沒有居住在台灣的事實，健保費政府就不予補貼，這樣每個月的健保費將從749元變為1.2萬元，除非當事人可以提出證明。（編輯：蘇龍麒）1090302