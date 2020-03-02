海外人士納健保引議論 藍可討論綠應通盤考量

（中央社記者王揚宇、劉冠廷台北2日電）對於海外人士納健保相關修法問題，民進黨立法院黨團書記長鍾佳濱表示，須就海內外的國人、在台灣的外國人等，進行通盤考量；國民黨立法院團總召林為洲說，持開放態度，都可以討論，但前提是不要加入意識形態。

武漢肺炎疫情讓中國籍人士享有台灣健保資源的議題，再度浮上檯面。媒體報導，馬政府時期以公告的方式，大幅放寬中國人納保資格，讓持有「依親或探親入出境許可證」的中國人士都可以納保，已踰越「全民健保法」母法，外界有聲音認為應處理。

另外，民進黨立委林俊憲近日在臉書發文指出，有部分人長期在海外工作生活，每年回台時卻只要補繳少量的健保費，即可以享受台灣高品質的醫療服務，對國人十分不公平。健保的漏洞，是時候該補上了。

對此，鍾佳濱今天接受中央社記者訪問時表示，台灣的健保制度舉世稱羨，海內外國人都希望能盡量使用，但一個資源的使用若是在這麼容易的情況下，就會產生濫用問題，而健保資源被濫用這也是不爭事實，因此對於海外的國人也好，或是如何區隔在國內的國人健康要優先照顧，這不只是探討到國籍問題，旅居在海外的國人、旅居在台灣的外國人，這都要同時考量

鍾佳濱指出，在全球化時代下，任何國家都會面臨的一個課題，就是對於以國家為範疇而保障的國人，權利義務如何合理、平等的看待；台灣因為這次武漢肺炎疫情，討論到的醫療權問題，應該要更周延廣泛，在國內外的國人也要一併討論，應該要通盤考量，「不能像打地鼠一樣，一個一個解決」，才不會顧此失彼。

國民黨立法院黨團總召林為洲表示，對於健保相關修法的問題，國民黨團持開放的態度，都可以討論，但前提是不要加入意識形態，或是預設立場。

他也談到，像是移工、外籍生、外配依親、長期居住在海外的台灣人等納保的資格，都可以討論；此外，包括公平性、人權等，也需要考慮進去。（編輯：蘇龍麒）1090302