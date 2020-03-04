疫情紓困 許銘春：必要時會給勞工貸款

（中央社記者范正祥台北4日電）武漢肺炎疫情影響各行各業，國民黨立委曾銘宗今天質詢勞動部要不要給勞工紓困貸款。對此，勞動部長許銘春答覆，視勞工受疫情影響，滾動性檢討、不排除，有必要的時候會給勞工貸款。

立法院財政、內政、經濟、教育及文化、交通、社會福利及衛生環境委員會聯席會議審查「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算案（109年1月15日至110年6月30日）」。

曾銘宗質詢時表示，希望勞動部能夠配合相關主管機關，推出勞工紓困貸款。

被問到要不要有勞工紓困貸款，許銘春說，視勞工受武漢疫情影響情況，「我們會隨時作計畫的設計，協助勞工。」

另外，曾銘宗質疑，這次中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算案編列新台幣600億元預算，為什麼勞動部「一塊錢都沒有編列」？為什麼過往SARS（嚴重急性呼吸道症候群）期間就有編列預算，這次就不編列相關預算？

許銘春答覆，SARS那時的「嚴重急性呼吸道症候群防治及紓困暫行條例」，對於染病者是在特別條例裡給假給薪、政府補償，但是有些無一定雇主的部分，沒辦法補償到，所以勞動部那時編列預算，針對無一定雇主的勞工給予一些合理補償。

許銘春指出，大法官會議第690號解釋，居家隔離或居家檢疫，他們的人身自由受了限制，是要給予補償，不是用薪水的方式解決，所以這次勞動部在這部分就沒有預算。

不過，許銘春也說，就業安定基金有500億元，就業保險基金有150億元，一共有650億元，如果勞工因受武漢疫情影響生計有困難，「我們就可以來處理」。（編輯：蘇龍麒）1090304