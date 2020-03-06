總統任一日口罩分裝志工 為社區藥師打氣

（中央社記者溫貴香台北6日電）總統蔡英文今天在臉書分享擔任一日口罩分裝志工，為藥師打氣。總統表示，口罩販售實名制能順利上路，真的多虧所有藥師的協助。這次防疫總動員的過程中，藥局也成為最佳的社區防疫夥伴。

總統晚間在臉書分享當一日口罩分裝志工的影片，總統說，這陣子為了防疫，全國有6000多家健保藥局投入口罩發放工作。今天早上，到民生社區一家藥局，為第一線的夥伴們打打氣，也擔任一日志工，幫忙分裝口罩。

她表示，從郵差配送口罩到藥局、社區民眾前來排隊購買，到藥師專業服務的過程，都可以感受到人情的溫度。台灣人的溫暖互助，加上全民健保與科技應用，就是我們抵抗疫情最大的本錢。

「我特別要感謝藥師們的付出，藥師原本工作量就很大了，這段時間更是承擔許多壓力，」總統說，口罩販售實名制能順利上路，真的多虧所有藥師的協助。

她表示，我們每一個人都有去藥局的經驗，這次在防疫總動員的過程中，藥局也成為最佳的社區防疫夥伴。下次再去藥局時，也別忘了跟藥師們多說一句謝謝。

影片中， 總統看著電腦詢問藥師，確認程式是否能識別出民眾7天內重複購買？藥師回答：會，7天內如果重複購買會跳出一個警示框，告知上次購買時間及地點。

總統戴上手套消毒後遵循藥師的說明，把口罩分裝到信封袋中。

結束口罩分裝後，總統與現場藥師們聊天，總統說，參與整個防疫最流行就是不睡覺了，看網友們大部分就是叫藥師要睡覺，這陣子藥師辛苦，算是做社會公益。（編輯：紀淑芳）1090306