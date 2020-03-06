藍委關切桃園鐵路地下化 蘇揆：經費分配會公平

（中央社記者范正祥台北6日電）國民黨立委萬美玲今天在立法院質詢桃園鐵路地下化經費問題，行政院長蘇貞昌表示，行政院對全國建設經費分配比例都有一定機制，會公平同時也會考慮到國家財政及對全國的影響。

立法院院會今天進行立委對行政院長施政方針及施政報告質詢。桃園市選出的國民黨立委萬美玲質詢時關注桃園鐵路地下化進度，呼籲建設不能慢。

萬美玲質詢時指出，桃園鐵路地下化是市民最關心的，去年底環保署通過環境影響評估，交通部陳報行政院，行政院交國發會審議，今年1月國發會審查核定綜合規劃報告，但案子好像在行政院已經躺了兩個月。

對於萬美玲追問進度，蘇貞昌答覆，「案子還在國發會」，因為還要詳細審酌。

萬美玲接著質詢交通部長林佳龍，為什麼案子退回國發會。林佳龍對此表示，不是退回，可能是還要補充一些資料；涉及中央地方分配經費，交通部支持比照高雄市先前鐵路地下化補助，但怎麼計算還需要一些更明確的數據。

萬美玲質疑，在經費分擔上，就是比照高雄市，「也就是我們地方付25%、中央是75%，這定案的」，不了解經費上現在有什麼問題。

萬美玲說，新台幣1047億元的經費，桃園如果負擔25%、約261億元，對地方財政負擔非常大；她聽說數字還有變化，非常擔憂，可能拖垮地方財政，拜託蘇貞昌全力支持。

蘇貞昌表示，對於桃園市長鄭文燦的努力都很肯定，不會虧待，但行政院對全國建設經費分配比例都有一定機制，「都會公平同時也會考慮到整個國家財政及對全國的影響。」

萬美玲認為，最多25%是桃園市能接受的，如果中央能夠給桃園市最多的經費更好。對此，蘇貞昌答覆，不是變化，是還沒有定案。（編輯：蘇志宗）1090306