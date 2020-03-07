避免單身勞工死亡遺屬年金充公 立委提案修法

（中央社記者王揚宇台北7日電）國民黨立委陳超明表示，為使勞保條例中，被保險人於死亡後，若無直系親屬可以請領遺屬年金，剩餘的年金給付差額將全數充公，這如同變相懲罰單身勞工，因此他將提案修法，讓勞工權益保證更加完備。

現行勞工保險條例第63條第1項條文規定，被保險人在保險有效期間死亡時，除由支出殯葬費之人請領喪葬津貼外，遺有配偶、子女、父母、祖父母、受其扶養之孫子女或受其扶養之兄弟、姊妹者，得請領遺屬年金給付。

陳超明表示，倘若單身勞工過世後，因無符合規定之遺屬，將使遺屬年金遭致充公，但公教人員保險法並無此限制，導致同為社會保險，卻有不同待遇情形產生，勞工保險條例現行規定，等同懲罰單身者，忽略單身勞工存在之風險。

陳超明說，鑒於單身勞工日漸增加，勞工保險條例應採取較彈性做法，以符合國情，確保單身勞工權益，這次提案修法，主要是將現行勞工保險條例第63條第1項條文，規範得請領遺屬年金給付的對象中，刪除孫子女及兄弟姊妹須受扶養文字，另外增加單身勞工無符合規定的法定受益人，得於生前立遺囑指定的規定，盼藉此讓勞工權益保障更臻完備。

此外，鑑於現行社會型態改變國人普遍晚婚，導致被保險人死亡後，其遺屬可能已領有其他社會保險之年金，造成無法領取遺屬年金，也無法取得10個月的喪葬津貼，因此民進黨立委蔡易餘、蘇治芬、黃國書、何志偉提出「勞工保險條例第62條及第63條之條文修正草案」解決此問題，落實照顧遺屬不予差別對待，一次發給10個月。（編輯：張均懋）1090307