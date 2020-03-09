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首頁 / 政治

菲律賓眾議員：將提決議案支持台灣參與WHO

最新更新：2020/03/09 22:11
菲律賓眾議員羅德里格斯（中）9日說，他將在眾議院提出決議案，支持台灣參與世界衛生組織（WHO）、世界衛生大會（WHA）和國際民航組織（ICAO）。中央社記者陳妍君馬尼拉攝 109年3月9日
菲律賓眾議員羅德里格斯（中）9日說，他將在眾議院提出決議案，支持台灣參與世界衛生組織（WHO）、世界衛生大會（WHA）和國際民航組織（ICAO）。中央社記者陳妍君馬尼拉攝 109年3月9日

（中央社記者陳妍君馬尼拉9日專電）菲律賓眾議員羅德里格斯今天說，他將在眾議院提出決議案，支持台灣參與世界衛生組織（WHO）、世界衛生大會（WHA）和國際民航組織（ICAO）。

菲律賓台商總會今天捐贈20把輪椅給羅德里格斯（Rufus Rodriguez）選區、菲國南部卡加延德奧羅市（Cagayan de Oro）醫院，中華民國駐菲副代表嚴竹蓮、菲律賓台商總會名譽總會長黃世模、林在良、總會長黃雅惠等人出席。

羅德里格斯致詞時說，20多年來，他一直和菲律賓台商總會及駐菲代表處保持良好友誼，感謝菲律賓台商總會捐贈輪椅給卡加延德奧羅市有需要的民眾。

他表示，正值2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情全球擴散之際，「你（世衛）不能把台灣排除在外，因為台灣是一個國家，台灣人民也在解決冠狀病毒的問題，所以應該在那裡（世衛）」。

羅德里格斯說，他會在眾議院提出兩項議案，因為菲律賓有16萬移工在台灣，「它很明顯是個國家，我們會承認這一點」，並支持台灣以觀察員身分參與世衛和國際民航組織。（編輯：陳永昌）1090309

菲律賓台商總會9日捐贈輪椅給菲國眾議員羅德里格斯（右4）選區、菲國南部卡加延德奧羅市醫院，駐菲副代表嚴竹蓮（中）、菲律賓台商總會名譽總會長黃世模（右3）等人出席。中央社記者陳妍君馬尼拉攝 109年3月9日
菲律賓台商總會9日捐贈輪椅給菲國眾議員羅德里格斯（右4）選區、菲國南部卡加延德奧羅市醫院，駐菲副代表嚴竹蓮（中）、菲律賓台商總會名譽總會長黃世模（右3）等人出席。中央社記者陳妍君馬尼拉攝 109年3月9日

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