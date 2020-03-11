泉裕泰敬佩台灣防疫 盼日台努力攜手共度難關

（中央社記者陳韻聿台北11日電）今天是日本311大地震9週年紀念日。日本駐台代表泉裕泰說，感謝台灣人9年來的支持，日本東北地區至今仍為重建奮鬥，而日台此刻都面臨武漢肺炎疫情挑戰，希望日台攜手，繼續努力共度難關。

今年的311追思活動由日本台灣交流協會台北事務所（日本駐台代表處）與台灣日本人會合辦，在代表處的「文化廳」舉行。為防武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情擴大，今年的追思活動不循往例對外開放，形式改為內部活動，規模也縮小。台灣方面，也由台灣日本關係協會會長邱義仁代表出席致意。

泉裕泰致詞時表示，9年前發生311大地震，日本獲台灣各界友人莫大支援及真誠鼓勵，台灣友人的溫暖與關懷深深刻印在日本人心中。

泉裕泰援引「日本與台灣的共同英雄」、已退休的棒球職業選手王貞治所言「有時候，宛如風暴般的逆風反而使人變得更堅強」，說明日本東北地區正穩健復興，且不僅變得更堅強，還更具魅力。

泉裕泰舉例，東北地區岩手、宮城、福島等3個縣的總計110家製酒公司中，有許多雖在地震時受損害，至今仍沒有一家關閉、持續釀製日本清酒。此外，福島縣農產品的海外輸出量，也較地震前增加約1.4倍。

泉裕泰說，日本東北6縣的外籍觀光人次去年較地震前增加約3倍，其中，台灣人占多數，「台灣朋友們至今仍如此喜愛東北，讓我倍感欣喜與感動」。

明年是311東日本大地震10週年，泉裕泰說，他很重視此一重要里程碑，為再次向台灣友人表達感謝、展現元氣東北的魅力，並讓明年成為深化日台友誼的一年，日方將從現在開始進行準備工作。

有鑑於武漢肺炎肆虐全球，泉裕泰說，他由衷敬佩台灣的各項防疫措施；另一方面，日本的311受災地區也還在困難中繼續努力。秉持著「沒有等不到黎明的夜晚」此一信念，泉裕泰說，希望日本、台灣，以及全世界能一同攜手，繼續努力度過疫情難關。

總統蔡英文稍早透過推特發布日文貼文指出，今天下午2時46分（日本時間），她會與日本朋友們一起為犧牲者追思、默禱；蔡總統並標註「台日友好」。

駐日代表處晚間在臉書專頁分享蔡總統的推文，並附上照片，照片中有泉裕泰親手摺的祈願紙鶴，以及熱愛書法藝術的他親手以毛筆寫的「謝謝台灣，日台一起加油」。

據了解，台灣友人的關心與祝福，以及蔡總統的貼文深深觸動泉裕泰，因此有了紙鶴與手書。（編輯：楊凱翔）1090311