美通過台北法案 外交部：充分反映台美緊密友好

（中央社記者陳韻聿台北12日電）繼美國眾議院4日以壓倒性票數通過，參議院昨天也以一致同意方式通過助台灣固邦交的「台北法案」。外交部今天說，這充分反映台美關係緊密友好，外交部除了誠摯感謝，也將持續與美國合作。

2019年版的「台北法案」全名為「台灣友邦國際保護及加強倡議法案」（Taiwan Allies International Protection and Enhancement Initiative Act，依全名起首字母簡稱為TAIPEI Act），由共和黨籍參議員賈德納（Cory Gardner）及眾議員匡希恆（John Curtis）分別於去年5月和10月領銜提出參、眾院版本。

昨天通過的法案內容除了支持台美進一步強化雙邊經貿關係、支持台灣參與國際組織，也指出美國行政部門在適當情況並符合美國外交政策利益下，對於採取嚴重或重大行動傷害台灣安全或繁榮的國家，應考慮「改變與該國的經濟、安全及外交接觸」。

外交部下午透過新聞稿表示，台灣方面感謝美國國會以「台北法案」肯定台灣民主成就，並支持台灣拓展外交空間和國際參與，以及深化台美經貿與安全關係。台灣作為國際社會積極貢獻的成員，將繼續與美國等理念相近國家攜手合作，守護共享價值，持續作為國際社會良善力量，並爭取更寬廣的國際空間。（編輯：謝佳珍）1090312