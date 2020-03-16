中市生煤條例部分無效 藍：站在減煤對立面

（中央社記者劉冠廷台北16日電）對於行政院日前宣告台中市管制生煤自治條例部分條文無效，國民黨立法院黨團書記長蔣萬安今天說，行政院此舉是站在減煤與空污防治的對立面；要掩蓋無法提供穩定供電的事實。

台電台中火力發電廠燃燒生煤發電爭議持續延燒，行政院日前表示，已發函台中市政府說明「台中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例」部分條文牴觸「空污法」、「固定污染源逸散性粒狀污染物空氣污染防制設施管理辦法」相關規定，應屬無效。

面對行政院的說法，蔣萬安今天與來自台中的國民黨立委楊瓊瓔，以及台中市政府研考會主委吳皇昇、法制局長李善植、環保局副局長陳宏益等人共同召開記者會，直指行政院利用全國防疫緊繃時刻，護航中火，罔顧全國民眾的健康。

蔣萬安表示，這件事必須要站在台灣人民生命健康安全的立場，表達抗議；先是環保署違法撤銷處分，再來行政院把黑手伸進地方自治的權限，宣告條例無效，行政院等於是做了非常清楚的宣示，繼續核准使用生煤的許可，完全棄民眾的健康不顧，站在減煤與空污防治的對立面。

蔣萬安說，行政院現在的做法完全是恣意妄為，說穿了就是要掩蓋接下來無法提供穩定供電的事實，要繼續依賴燃煤這樣錯誤的政策，希望行政院能夠重視台灣民眾，關切空污的情況，站在捍衛人民的立場。

楊瓊瓔則說，全國抗肺炎，台中市民還要加碼抗肺癌；生煤管制條例是在2016年由當時的市長林佳龍所公告，若空污法修正案通過後，發現有所牴觸，為何當初不做出廢止，直到盧秀燕擔任市長才出手廢止，行政院心態可議到令人匪夷所思。

楊瓊瓔指出，看著行政院率經濟部、環保署和台電的國家隊，霸凌台中市政府的地方隊，手法粗糙；呼籲所有台中人，打電話到行政院、環保署說出中部690萬人要清新好空氣的心聲。（編輯：林興盟）1090316