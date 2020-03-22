內政部統計 擁有大專學歷者10年增加263萬人

（中央社記者王承中台北22日電）內政部統計，去年底擁有大專學歷以上的民眾共有957萬人，10年來增加263.3萬人，其中擁有大學學歷者為574.2萬人、專科學歷者228.5萬人居次、研究所者154.3萬人居第3，擁有高等教育程度民眾大幅增加。

根據內政部統計處最新統計，民國018年底台灣戶籍登記人口為2360.3萬人，年滿15歲以上人口計2059.3萬人，占總人口87.25%，識字者計2037.8萬人，識字率為98.96%。各年齡層識字率均超過9成，64歲以下者更達9成9以上。

教育程度為大專以上者957萬人（占46.47%）最多，呈逐年增加趨勢，10年間增加263.3萬人，尤以大學學歷者增加201萬人最明顯。大專以上學歷，以大學學歷者574.2萬人最多、專科學歷者228.5萬人居次、研究所者154.3萬人居第3。

高中職者617.7萬人（占29.99%），國（初）中及國小者則分別240.4萬人及218.3萬人（各占11.67%及10.60%），比率均較10年前減少。另外，15歲以上，識字者計2037.8萬人，識字率為98.96%。各年齡層識字率均超過9成，64歲以下者更達9成9以上。

10年來高等教育人口平均年增率達3.27%，女性為3.53%，略高於男性的3.03%；其中研究所、大學學歷者10年來平均年增率分別為6.08%及4.40%，而專科學歷者則為負成長（-0.28%），主要是因為教育制度的變革及普及化，民眾高等教育程度者大幅增加。

108年底男性教育程度，大專以上者占48.29%，高於女性的44.71%。男性45歲以上，具大專以上教育程度的比率高於女性，但未滿45歲的女性大學及專科學歷比率則高於男性。研究所者比率以男性較高，但女性擁有研究所學歷者已達61.4萬人，較10年前增加近1倍，高於男性的增加幅度。

另外，根據經濟合作發展組織最新統計，107年各國25到64歲人口高等教育比率的平均值為38%，該年底台灣已達51%，遠較平均值為高；與主要國家比較，除加拿大及日本分別為58%、52%高於台灣外，其餘多較台灣為低。（編輯：蘇志宗）1090322