清明連假將至 疾管署：目前疫情沒有上升跡象

清明連假將至，疾病管制署副署長莊人祥26日表示，之前預估可能會有許多民眾返國掃墓，但實施嚴格邊境管制後，這幾天回國人數降低，境外移入確診病例也下降，疫情似乎沒有往上升的跡象。圖為台鐵通勤人潮。中央社記者吳家昇攝 109年3月26日

（中央社記者顧荃、王承中台北26日電）清明連假將至，疾病管制署副署長莊人祥今天表示，之前預估可能會有許多民眾返國掃墓，但實施嚴格邊境管制後，這幾天回國人數降低，境外移入確診病例也下降，疫情似乎沒有往上升的跡象。

莊人祥上午出席行政院會後記者會，媒體詢問，之前評估清明連假武漢肺炎疫情可能會到達高峰，現在禁止轉機跟實施入境管制之後，是否還會有此風險。

莊人祥回應，因為之前預估可能會有許多民眾返國掃墓，但在實施嚴格邊境管制後，入境都要居家檢疫14天，也推動線上掃墓等措施，這幾天回國的旅客人數逐漸降低，境外移入確診病例也下降，疫情似乎沒有往上升的跡象。

內政部次長陳宗彥表示，隨著邊境管制措施強度提升，入境旅客人數遞減，18日入境旅客8000多人，19日降為6000多人，25日只剩下2000多人。

陳宗彥說，加上各縣市都實施掃墓祭祖防疫措施，例如減少人流或管制進入納骨塔、鼓勵線上祭拜等，返國民眾應該沒有預期那麼多。（編輯：謝佳珍）1090326