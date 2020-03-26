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清明連假將至 疾管署：目前疫情沒有上升跡象

最新更新：2020/03/26 22:23
清明連假將至，疾病管制署副署長莊人祥26日表示，之前預估可能會有許多民眾返國掃墓，但實施嚴格邊境管制後，這幾天回國人數降低，境外移入確診病例也下降，疫情似乎沒有往上升的跡象。圖為台鐵通勤人潮。中央社記者吳家昇攝　109年3月26日
清明連假將至，疾病管制署副署長莊人祥26日表示，之前預估可能會有許多民眾返國掃墓，但實施嚴格邊境管制後，這幾天回國人數降低，境外移入確診病例也下降，疫情似乎沒有往上升的跡象。圖為台鐵通勤人潮。中央社記者吳家昇攝　109年3月26日

（中央社記者顧荃、王承中台北26日電）清明連假將至，疾病管制署副署長莊人祥今天表示，之前預估可能會有許多民眾返國掃墓，但實施嚴格邊境管制後，這幾天回國人數降低，境外移入確診病例也下降，疫情似乎沒有往上升的跡象。

莊人祥上午出席行政院會後記者會，媒體詢問，之前評估清明連假武漢肺炎疫情可能會到達高峰，現在禁止轉機跟實施入境管制之後，是否還會有此風險。

莊人祥回應，因為之前預估可能會有許多民眾返國掃墓，但在實施嚴格邊境管制後，入境都要居家檢疫14天，也推動線上掃墓等措施，這幾天回國的旅客人數逐漸降低，境外移入確診病例也下降，疫情似乎沒有往上升的跡象。

內政部次長陳宗彥表示，隨著邊境管制措施強度提升，入境旅客人數遞減，18日入境旅客8000多人，19日降為6000多人，25日只剩下2000多人。

陳宗彥說，加上各縣市都實施掃墓祭祖防疫措施，例如減少人流或管制進入納骨塔、鼓勵線上祭拜等，返國民眾應該沒有預期那麼多。（編輯：謝佳珍）1090326

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中26日表示，如果民眾清明連假返鄉，搭大眾交通工具如高鐵、台鐵建議戴口罩；交通部指出，各運輸站會勸導旅客發燒應休息，但無法禁搭車。圖為台北車站地下聯絡道通勤民眾。中央社記者吳家昇攝　109年3月26日
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中26日表示，如果民眾清明連假返鄉，搭大眾交通工具如高鐵、台鐵建議戴口罩；交通部指出，各運輸站會勸導旅客發燒應休息，但無法禁搭車。圖為台北車站地下聯絡道通勤民眾。中央社記者吳家昇攝　109年3月26日

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