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台北法推手匡希恆曾於台灣傳教 林右昌一見如故

最新更新：2020/03/28 14:06

（中央社記者王朝鈺基隆市28日電）基隆市長林右昌今天說，美國聯邦眾議院版「台北法」主要提案人、眾議員匡希恆（John Curtis）曾在台灣傳教，對台灣人民和風土人情有非常深刻且友好印象，兩人一見如故。

全名為「台灣友邦國際保護及加強倡議法」（Taiwan Allies International Protection and Enhancement Initiative Act，依全名起首字母簡稱為TAIPEI Act）的「台北法」，獲美國總統川普（Donald John Trump）簽署生效。

林右昌上午在在社群網站臉書（Facebook）貼文表示，法案有助於深化台美關係穩定發展，更將對印太地區安全、國際和平產生正面、積極且穩固力量。

他說，去年3月訪美曾拜訪來自猶他州的匡希恆（John Curtis），匡希恆是摩門教徒，年輕時曾在台灣傳教，而猶他州首府鹽湖城市（Salt Lake City）是基隆姊妹城市，讓兩人一見如故。

林右昌表示，匡希恆非常熱愛運動，見識廣闊，風趣幽默，兩人深度交換彼此對台美關係的看法。會談結束後，他送匡希恆「我愛基隆」帽，匡希恆送他珍藏蒐集的襪子，他邀匡希恆有時間一定要再訪台灣，到基隆走走。（編輯：李明宗）1090328

基隆市長林右昌（右）2019年訪美時曾拜訪美國聯邦眾議院版「台北法」主要提案人、眾議員匡希恆（John Curtis）（‪左），會談結束後，匡希恆將珍藏蒐集的襪子送給林右昌。（基隆市政府提供）中央社記者王朝鈺傳真　109年3月28日
基隆市長林右昌（右）2019年訪美時曾拜訪美國聯邦眾議院版「台北法」主要提案人、眾議員匡希恆（John Curtis）（‪左），會談結束後，匡希恆將珍藏蒐集的襪子送給林右昌。（基隆市政府提供）中央社記者王朝鈺傳真　109年3月28日
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