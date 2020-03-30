更多編輯台推薦新聞：
專訪／台灣繪者高妍畫沙洲男孩 勾勒村上春樹父子情
文化

專訪／台灣繪者高妍畫沙洲男孩 勾勒村上春樹父子情

憂東京武漢肺炎疫情 日本年輕人連夜搭車離城
國際

憂東京武漢肺炎疫情 日本年輕人連夜搭車離城

專題／掌握口罩心臟關鍵布料 康那香搬出塵封5年機台
產經

專題／掌握口罩心臟關鍵布料 康那香搬出塵封5年機台

專訪／鑽石公主號旅程意外延長 麥氏父子歷劫歸來說心情
生活

專訪／鑽石公主號旅程意外延長 麥氏父子歷劫歸來說心情

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

立委憂疫情衝擊潛艦國造 國防部：進度正常

最新更新：2020/03/30 11:37

（中央社記者游凱翔台北30日電）武漢肺炎疫情持續在全球延燒，因多國專家協助台灣進行潛艦國造，立委憂造艦進度是否正常；國防部副部長張冠群表示，目前執行進度正常。海軍指出，若需要可採視訊、電話聯繫。

源自中國嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）武漢肺炎疫情在全球持續延燒，國防部上午赴立法院外交及國防委員會業務報告，並備質詢。

國民黨立委溫玉霞詢問，潛艦國造是否可能因武漢肺炎疫情受影響、延宕。張冠群表示，目前執行進度正常。

海軍參謀長敖以智中將補充，國外技師如果在國內隔離，均依照中央流行疫情指揮中心指示；若有廠商受疫情影響，會採視訊、電話聯繫，但對全案沒有問題，因為目前尚未進入組裝階段，國內也有相關技術專家可供協助。

根據國防預算書顯示，潛艦國造第2階段的原型艦籌建，將在民國114年建造完成，預算編列自108年度至114年度為止，預算總額為新台幣493億6170萬元。

潛艦原型艦籌建預算最高峰為110年度、編列113億8265萬元；其次為109年度、98億4436萬元；而113年編列39億2863萬元；完工年度、即114年為25億6305萬元。

潛艦國造所需零組件分為紅區、黃區、綠區三類，「紅區」是指國內無研製能力，須向外尋求援助的技術，包括戰系、柴油主機、魚雷、飛彈系統等；「黃區」為困難取得、但有自製潛力的零件；「綠區」則為可自行生產的設備。（編輯：林興盟）1090330

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報