立委憂疫情衝擊潛艦國造 國防部：進度正常

（中央社記者游凱翔台北30日電）武漢肺炎疫情持續在全球延燒，因多國專家協助台灣進行潛艦國造，立委憂造艦進度是否正常；國防部副部長張冠群表示，目前執行進度正常。海軍指出，若需要可採視訊、電話聯繫。

源自中國嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）武漢肺炎疫情在全球持續延燒，國防部上午赴立法院外交及國防委員會業務報告，並備質詢。

國民黨立委溫玉霞詢問，潛艦國造是否可能因武漢肺炎疫情受影響、延宕。張冠群表示，目前執行進度正常。

海軍參謀長敖以智中將補充，國外技師如果在國內隔離，均依照中央流行疫情指揮中心指示；若有廠商受疫情影響，會採視訊、電話聯繫，但對全案沒有問題，因為目前尚未進入組裝階段，國內也有相關技術專家可供協助。

根據國防預算書顯示，潛艦國造第2階段的原型艦籌建，將在民國114年建造完成，預算編列自108年度至114年度為止，預算總額為新台幣493億6170萬元。

潛艦原型艦籌建預算最高峰為110年度、編列113億8265萬元；其次為109年度、98億4436萬元；而113年編列39億2863萬元；完工年度、即114年為25億6305萬元。

潛艦國造所需零組件分為紅區、黃區、綠區三類，「紅區」是指國內無研製能力，須向外尋求援助的技術，包括戰系、柴油主機、魚雷、飛彈系統等；「黃區」為困難取得、但有自製潛力的零件；「綠區」則為可自行生產的設備。（編輯：林興盟）1090330