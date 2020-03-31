監委張武修：WHO已被中國化毫無作用

（中央社記者王承中台北31日電）監察委員張武修今天表示，現在世界衛生組織（WHO）已被中國化，因中國的官僚，讓吹哨者武漢醫師李文亮消息出不來，而WHO又只聽北京的話，WHO已變成毫無作用的國際組織。

武漢肺炎疫情（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）蔓延全球，WHO秘書長譚德塞在1月23日不願宣布在中國爆發的武漢肺炎疫情為國際關注公共衛生緊急事件，處理失當造成全球感染慘況難以收拾。要求譚德塞辭職的網路請願平台從1月31日發起至今，已獲逾50萬人連署。

曾擔任衛生署駐歐洲衛生組長、國際合作處長的張武修上午接受廣播媒體專訪時表示，現在WHO已經被中國化，如果沒有中國的官僚，不封鎖吹哨者武漢醫師李文亮的消息，WHO就可以及早得知警訊採取行動，但現在WHO卻只聽北京講的話。

他說，「越官僚對疫情越不健康，因為消息出不來」。過去SRAS疫情也很嚴重，但當時的WHO就很強，有留意到義大利醫師卡洛．厄巴尼（Dr.Carlo Urbani）的通知，只用了半年就完成圍堵。

張武修指出，台灣一直想參加WHO，但WHO都不理台灣，這次疫情爆發後，台灣很緊張，也希望能從WHO得到一些疫情資訊，但現在WHO已經被中國化，毫無作用，台灣人現在怎麼會相信WHO，只能自力更生。很多歐洲國家也誤以為中國已經不同，但沒想到中國的本質未變，很多資料都不可靠。

他表示，中國宣稱武漢已經安全，但因為中國不做檢測當然沒有案例，不按照公衛方式去做，是很危險的，以科學角度來看，武漢病例不可能下滑那麼快，這是人為拉下來的。（編輯：郭萍英）1090331