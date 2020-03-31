國會防疫 立院程委會首度實測線上視訊會議

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情嚴峻，立法院因應防疫，程序委員會31日首次實測線上視訊會議（圖），讓立委能透過線上登記以視訊參與會議，測試順利。中央社記者范正祥攝 109年3月31日

（中央社記者范正祥台北31日電）武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情嚴峻，立法院因應防疫，程序委員會今天首次實測線上視訊會議，讓立委透過線上登記以視訊參與會議，測試順利。

立法院考慮疫情不知道何時結束，3月18日利用召開院務會報場合進行視訊會議測試演練，並預告接著將請程序委員會模擬一次，以備萬一發生立委在隔離狀況或無法到立法院時，讓立法院各委員會、院會還是可以正常開會。

立法院程序委員會今天進行線上視訊會議，多位國民黨立委現場出席，另有民進黨立委莊瑞雄、沈發惠、周春米、管碧玲、林楚茵、羅美玲、范雲、洪申翰、邱泰源及台灣民眾黨立委高虹安透過線上視訊會議參與，其中周春米還遠在屏東。

這場程序委員會也是立法院正式會議中首採視訊會議，立法院相關部門協力開發登記及發言系統，讓立委能透過線上登記以視訊參與會議，由於系統運作順利，加上排定4月7日院會繼續進行施政總質詢等相關議程並無歧見，會議進行19分鐘就結束。

會議測試過程，參與線上視訊的立委對於測試系統雖然感到生疏，但也覺得新奇。其中，管碧玲被切換介紹畫面時，看到以子母畫面切出的自己頭像笑稱，頭像為什麼這麼大；另外，測試時一度聽不到范雲的講話聲音，原來是麥克風未打開。

感受視訊會議後，莊瑞雄建議，立法院應討論是否限定在防疫期間才使用線上開會。

程序委員會輪值召委、國民黨立委曾銘宗表示，今天視訊會議測試順利，立委提供的經驗可作為後續立法院防疫措施的參考，因應疫情日益嚴峻，請立法院行政幕僚長官儘速進行各常設委員會的視訊會議測試，包括相關系統的開發。（編輯：林興盟）1090331