美軍機頻現蹤 專家：政治意義大於軍事意義

（中央社記者游凱翔台北31日電）美國軍機3月以來4度現蹤台灣周邊；戰略學者表示，中美都在「打台灣牌」，美軍區域戰術行動不會停。軍事專家則表示，美軍機主動開啟識別，讓一般民眾也能發現，政治意義大於軍事意義。

源自中國的武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情在全球持續延燒，但中國仍不時派遣共軍機、艦執行遠海長訓擾台，「飛機守望（Aircraft Spots）」顯示，今天一架P-3C反潛機在台灣南部海域飛行；根據公開訊息，這也是3月以來，美軍第4度在台灣周邊飛行。

中正大學戰略暨國際事務研究所助理教授林穎佑受訪認為，目前中國、美國都在「打台灣牌」，由於肺炎疫情影響，可預估近期世界經濟景氣狀況不會太好，加上美國即將要選舉，美國總統川普透過打反中牌增加選情，透過軍機在台灣附近飛行傳達訊息。

軍方人士受訪表示，台灣南部海域一直是美國軍機的任務活動範圍，但重點在於美軍機主動開啟識別，讓一般民眾透過特定軟體也能發現軍機軌跡，是近期才有的情況，政治意義大於軍事意義。

國防部智庫、國防安全研究院資源與產業研究所長蘇紫雲指出，軍方的說法並沒有錯，美軍透過刻意開啟識別器，目的就是傳達戰略訊息。美國現在雖然疫情嚴重，且美軍也宣布全球的調動暫停，但調動指的是輪調或移防，在區域的戰術行動並不會停止。

蘇紫雲指出，美軍此舉是為了防止遭到軍事突襲，因此透過開啟識別器，傳達出「戰略上防止突襲、戰術上保持靈活」的訊息；另外，美軍也有可能同步在監測中國東部戰區、南部戰區的電磁訊號有無異常，監控共軍的不正常調動。（編輯：楊凱翔）1090331