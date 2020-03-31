行政院將追加千億特別預算 朝野黨團正面看待

（中央社記者王揚宇、陳俊華、劉冠廷、郭建伸台北31日電）因應武漢肺炎疫情，行政院將追加千億特別預算。國民黨立法院黨團總召林為洲說，贊成追加；民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬表示，需要擴大規模可以理解，應明列紓困產業項目。

行政院長蘇貞昌今天在立院答詢時說，武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）紓困將達到新台幣1兆元規模。行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）表示，紓困與振興預算規模達1兆元，包含原有特別預算600億元、總統蔡英文指示以預算移緩濟急與基金增加400億元；將再加碼移緩濟急與基金1000億元，以及計入央行、郵政儲金、各公營銀行已提出的貸款額度7000億元，並再追加特別預算1000億元。

對此，林為洲受訪表示，當然贊成追加特別預算，畢竟600億元是不足夠的，且執行率很差，他建議未來的特別預算在紓困方面，要去擴大範圍、照顧勞工，訂出細項，讓企業在申請經費的程序能夠簡化。

林為洲也說，他發現基層防疫的人力目前仍不足夠，所以再追加預算後，應去幫助地方政府，給予經費，讓地方政府能夠聘用臨時人員也好、防護照顧人員也好，提升地方防疫的能量。

鄭運鵬指出，蘇貞昌在預算上是比較謹慎、節省的人，當初編600億元還不想舉債；行政院對疫情掌握是超前部署、衰退是延後發生，以當初600億元加上移緩濟急來看，經濟規模跟人口比起來，「紓困振興預算上，比其他國家是偏低」。

鄭運鵬說，未來特別預算要增加1000億元的話，行政院就該明列要追加紓困哪些產業項目，台灣跟其他國家比起來，大量裁員、無薪假比較少，「對個人紓困、超大型企業的需求會是重點」。

鄭運鵬表示，因為上次600億元是要雨露均霑，看起來對於大規模、有品牌的企業來說，「連不無小補都算不上」，既然現在全世界需求不振，可預期對弱勢及大廠的補助紓困，是政府需要去做的。他認為，針對最基層的個人紓困，及最高層的大型企業都要做，避免大量解僱。

鄭運鵬說，時程就看行政院，畢竟現在600億都還沒花完，「立法院可以配合，當然希望這筆錢不要花完」，上次編特別預算時，當時是中國、韓國產能不足，後來急轉直下，歐、美、日需求不振，狀況已經不一樣，在野黨會有一些意見也可以理解，但局勢改變，也不能怪行政院。

時代力量立法院黨團總召邱顯智表示，時力主張紓困的力道確實要加大，因為在上個月的時候，大家可能沒有想到疫情會蔓延全球，嚴重衝擊產業，因此時力希望把振興的預算先挪到紓困來用。

邱顯智也說，如果要加大或增列預算，這可以理解，但包括相關產業類別所受影響範圍、需要多少錢等，這都需要進行估算，待行政院提出具體方案再來討論。

台灣民眾黨立法院黨團總召賴香伶表示，許多勞工、產業因疫情損失嚴重，行政院依特別預算的程序辦理修法及追加，如果各行各業的需求超過現在的規模，能夠用正常的方式提出、受國會監督，可以支持。

但賴香伶說，目前行政院尚未針對如何讓紓困經費到位？如何改善經濟受困勞工處境？而現在的紓困辦法是否有必要修正，讓大家看得到也用得到才是重點，不要重蹈嚴重急性呼吸道症候群（SARS）時預算執行率偏低的狀況。

賴香伶呼籲，行政院應提出具體條文修正案與預算使用方式說明，民眾黨團在兼顧財政紀律與紓困基層的方向上可支持。（編輯：蘇志宗）1090331