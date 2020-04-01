高市盼行政院會線上開 台中台南尊重中央決定

（中央社記者王淑芬、王承中綜合1日電）高雄市副市長葉匡時今天建議行政院會線上開會。行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）回應，已做好視訊會議準備，近期內會視疫情需要重新安排院會座位。

對於葉匡時的提議，Kolas Yotaka告訴中央社記者，行政院不只已做好分區辦公的規畫，也已做好視訊會議準備，近期內會視疫情需要重新安排院會座位，啟動視訊會議，減少與會人數，做好防疫工作。

台南市長黃偉哲表示，行政院會若採線上視訊，持開放態度、樂觀其成。以他在高鐵上的觀察，99%的乘客都有戴口罩，如今學校有視訊教學、線上學習，立法院有視訊會議，尊重行政院視疫情需求作出的決定。

台中市長盧秀燕說，目前中市府的相關會議已改視訊進行，若行政院會因疫情需求而改採視訊會議，市府會比照辦理；她說，中市府超前部署，相關防疫會議、首長會議已是視訊進行。

葉匡時在臉書Facebook貼文，行政院應率先示範社交距離，建議行政院院會改線上開會，他疑質疑這麼多閣員幕僚擠在一個會議室還肩並肩開會，是不是太危險了？他提及包括台中、台南、高雄3市首長每週搭高鐵北上開院會，既不合乎行政效率，也不符合社交距離指引原則，盼至少讓3市首長用線上開會方式。

因應武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）防疫，中央流行疫情指揮中心研議對民眾未能保持社交距離訂出規範，原則上社交距離要保持室外至少1公尺，室內至少要1.5公尺。（編輯：孫承武）1090401