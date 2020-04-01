提滿月成績單 民眾黨：最能監督執政黨

（中央社記者郭建伸台北1日電）民眾黨發言人楊寶楨表示，民眾黨立院黨團在黨務聯繫會報中提出「滿月成績單」，強調民眾黨團沒有辜負158萬選民支持，與其他淪為執政黨側翼的政黨不同，絕對是最有能力監督執政黨的在野黨。

台灣民眾黨今天舉行第9次黨務聯繫會報，由黨主席、台北市長柯文哲主持會議，民眾黨立法院黨團羅列相關數據，提出滿月成績單。

楊寶楨表示，民眾黨團成軍短短一個月時間，已收到近300件選民服務，並完成276件，完成率超過9成；根據統計，5位立委在各委員會的發言總次數為73次。

此外，楊寶楨提到，黨團已提出18個付委法案、召開14次記者會，並針對一憲二法、居住正義、防疫紓困，以及國土保護等議題提出具體作法。

楊寶楨強調，民眾黨團「理性中道」問政方式，受到網友高度青睞，未來民眾黨團也會秉持「以民眾為本」的宗旨，於民生議題上加強監督力道，努力成為最有影響力的在野黨。

此外，今天的黨政會議也通過了民眾黨組織章程。楊寶楨表示，柯文哲裁示民眾黨內組織架構，包含四大部門，分別是秘書處、組織發展部、文宣創意部，以及政策智庫；秘書處由副秘書長陳建璋執掌、組織發展部召集人蔡壁如、文宣創意部主任柯昱安、政策智庫執行長張其祿。

另外，組織發展部下設國家治理學院，由張清俊擔任主任、吳怡萱擔任公關事務長；文宣創意部則下設3位民眾黨發言人，分別由楊寶楨、陳宥丞、蔡峻維出任，未來將負責媒體回應事務。（編輯：林興盟）1090401