18歲公民權以外修憲議題 立院朝野黨團各有看法

（中央社記者王揚宇台北4日電）18歲公民權修憲案朝野政黨有高度共識，至於是否會提出18歲公民權以外的修憲議題，國民黨立法院黨團總召林為洲說，為避免橫生枝節，目前沒有要提，讓有共識的先過；民進黨立法院黨團書記長鍾佳濱則表示，可以討論其他的。

鍾佳濱認為，要通過修憲公投的高門檻，「一定要選擇最有利、最佳的時機」，大家要誠懇面對；林為洲則說，應在修憲委員會一併討論公投日期等事項。

由國民黨主席、立委江啟臣領銜提出的「中華民國憲法增修條文增訂第1條之1條文草案」，主張將選舉權行使年齡由現行20歲降為18歲，被選舉權參考民法規定20歲為完全行為能力人，由23歲降為20歲。該提案已在3月27日立法院會中付委，交修憲委員會審查。

林為洲向中央社記者表示，目前國民黨共有2項修憲提案，一個是江啟臣領銜，另一個由他領銜（投票權、參政權分別下修至18歲、20歲），黨團也已發文請立法院長游錫堃盡快召開有關成立修憲委員會的朝野協商，討論相關事宜。

林為洲指出，「我們的觀點很簡單，就是單純化，有共識的先過，開啟修憲這道門」，不過修憲案通過後，還會面臨修憲公投問題，這與一般公投不同，門檻超高，大家若有誠意，應在修憲委員會一併討論公投的日期與門檻等。

林為洲被記者問到，修憲公投是否可以綁大選；他說，「我們支持，因為這樣才有可能過，如果不綁，是不可能（通過）的事。」

至於執政黨的態度；民進黨立法院黨團總召柯建銘於近日受訪指出，一定會有黨團版修憲案，也將成立修憲小組；18歲公民權各黨團都有共識，但五權變三權、人權入憲等是否要處理，「要有歷史高度，來深刻討論其他修憲議題」。

鍾佳濱則表示，18歲公民權應該會得到社會、朝野政黨的支持，但除此以外是否還有其他議題，很難說，大家不能預測18歲公民權以外的修憲議題都沒有朝野共識，因為沒有談怎麼知道，「我們可以接受已有的，但可以討論其他的」。

此外，鍾佳濱分析18歲公民權修憲的可能情形，有的主張是把選舉權降為18歲，有的則是選舉權、被選舉權「雙降」，或是要修憲法本文還是修憲法增修條文，這都要在差異中取得共識。

鍾佳濱接著說，就算18歲公民權取得共識，還是要通過公投的高門檻，如果要成功，「一定要選擇公民投票最有利、最佳的時機」，例如明年的公投日（8月第4個星期六），或是後年的地方選舉等，倘若時機選擇不當，以至於無法通過高門檻，對誰都無法交代，大家真的要誠懇面對，一起商量。

至於民進黨團是否已成立修憲小組，鍾佳濱表示，目前還沒，而且按照過去慣例，會開放黨團成員各自提修憲案，提案一多、版本不同，黨團成立修憲小組討論如何進行整合。

而根據立法院官網顯示，立法院會7日排定的報告事項中，有關18歲公民權部分，除了有林為洲領銜的修憲案，也有民進黨蘇巧慧等30人提出「中華民國憲法增修條文第1條條文修正草案」，規定中華民國國民年滿18歲者，有依法選舉之權，除憲法及法律別有規定外，年滿18歲者，有依法被選舉之權。

另外，民進黨立委范雲等38人所提的「中華民國憲法增修條文增訂第1條之1條文草案」，則是主張中華民國國民年滿18歲者，有依法選舉之權。

根據憲法增修條文第12條規定，修憲必須經立法委員1/4提議、3/4出席，及出席委員3/4決議，提出憲法修正案，並於公告半年後，經中華民國自由地區選舉人投票複決，有效同意票過選舉人總額之半數，即通過之。（編輯：郭無患）1090404