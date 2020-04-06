藍委籲政府發現金紓困 解決民眾基本需求

（中央社記者劉冠廷台北6日電）行政院日前通過「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」修正草案，加碼特別預算新台幣1500億元，國民黨立法院黨團今天則呼籲，應直接發放現金，來解決民眾基本的需求，也能讓台灣經濟，注入穩定活水。

因應武漢肺炎疫情，行政院2日加開臨時院會，通過「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」修正草案，加碼特別預算1500億元，整體紓困規模已達1兆500億。

面對政府提出的「紓困2.0方案」，國民黨團今天上午召開記者會，國民黨立法院黨團書記長蔣萬安向政府喊話，盼能直接發放現金，蔣萬安說，政府的紓困方案沒有立竿見影的效果，建議直接給人民現金，最可以安定民心，對市場的復甦，也能夠爭取更多的時間。同時在照顧弱勢上，現金是最好的方式，可以馬上解決基本的需求。

蔣萬安表示，直接發放現金，可以刺激消費，對有固定儲蓄的民眾來說，增加了這筆錢，在使用上沒有限制，就會有更高的意願投入市場；他說，相較於「振興券」、「酷碰券」等，直接發放現金是最直接且有效的，不用先花錢才有折扣，這對生活有困難的人來講，怎麼可能會先花錢再等折扣，但現金是最直接可以投入到消費市場的。

至於現金如何發放，蔣萬安說，可參考綜合所得稅各級距申報稅附統計表，作為依據，財源這是用特別預算舉債籌措；發放對象可以以戶或人為單位，授權由財政部規劃；在制度也須做到排富，根據相關級距，級距最高不予補助，級距越低補助越高。

與會的國民黨團總召林為洲表示，認同政府現階段以防疫第一，但防疫之後要紓困，解決民眾面臨財務與經濟上的問題，而最有效的方法就是發現金，像是美國、英國、日本、新加玻、泰國等，都是以發放現金為主要的紓困辦法，想法就是先讓民眾度過難關。（編輯：蘇志宗）1090406