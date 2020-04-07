特別預算移緩濟急適法性遭質疑 蘇揆：依法辦理

（中央社記者溫貴香台北7日電）台灣民眾黨立委高虹安今天要求各部會應先提供第一階段600億元特別預算執行的進度，以便進行第二階段特別預算的審查，行政院長蘇貞昌則強調，預算移緩濟急都是依法辦理。

立法院會上午繼續進行施政總質詢，高虹安關切2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情延燒，第一波600億元特別預算，部會在產業受衝擊的部分，沒有盤點得非常完整與透徹，希望由蘇揆帶領各部會仔細盤點受衝擊的產業，提供立委詳細的受衝擊報告。

高虹安並關切「移緩濟急」的預算來源與方向是否排擠原編列的預算？蘇貞昌答詢表示，第一次提送的特別條例與特別預算，當時對疫情的評估，只在中國或者周邊國家；但疫情發展很快，超出原先各國的預期，譬如當初推特別條例立法時，當時歐美疫情不是現在這個狀況，確實有追加預算等的必要。

蘇貞昌說，很多的「移緩濟急」是依據災防法（災害防救法）及相關法律規定，包括立法院通過的特別條例都有排除預算法等適用，強調都是依法辦理。

他表示，有些事情確實在講得時候，都沒有那麼細，譬如說現在講1兆500億元，其實立法院尚未通過，講得是一個方向，這麼大的一個預算，一定要有很多的作業，相關部會都需要進一步很細的作業，當然一定要受立法院監督，相關特別追加預算等，一定也要經過立法院通過。

蘇貞昌表示，所以，行政院會很審慎來做，對於立委基於國會監督職責所需也會盡量提供，他也會要求部會這樣來做。

高虹安表示，第一波600億特別預算的紓困與執行，效率沒有那麼好，立法院在通過第二波特別預算前，至少先檢視第一階段600億執行的進度與難度，才能進行第二階段特別預算的審查；她說，依照特別條例的規劃，立委必須等到5月25日才能拿到第一階段的報告，但根據民進黨立法院黨團總召柯建銘的說法，可能5月初第二波的特別預算就會通過，因此希望蘇揆要求各部會首長盡速提供第一波預算執行情形，才能於法有據進行第二階段預算的審查。

蘇貞昌說，第一個階段特別條例與預算執行的相關進度與資料，自然都應該應立委要求盡量把已經要做、或即將要做、將來要做的，向立委說明。高虹安說，太感謝蘇揆的承諾。

另外，高虹安關切數位發展部何時成立？蘇貞昌說，總統對此非常重視，行政院也有這方面的籌備與準備，現在因疫情關係，全力在防疫與紓困，這一方面還沒有那麼快。（編輯：趙蔚蘭）1090407