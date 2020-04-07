武漢肺炎紓困 龔明鑫：發放現金比消費券還糟

（中央社記者顧荃、溫貴香台北7日電）武漢肺炎疫情衝擊經濟，外界有提議發放現金紓困，政務委員龔明鑫今天表示，發現金不合情也不合理，而且現金會比過去消費券的效果還糟。

行政院下午召開紓困振興方案記者會，說明勞工就業問題協助，龔明鑫、勞動部長許銘春、交通部次長黃玉霖、經濟部次長林全能等人出席。

龔明鑫在記者會中表示，政府關注勞工就業問題，是因為就業是經濟的根本，勞工失業將沒有收入，將無法保障家庭生活，也沒有消費。台灣2月失業率約3.7%，目前減班休息約8000多人，與各國相較算是還好，但仍需要超前部署。

對於外界要求發放現金紓困的做法，龔明鑫指出，發現金「不合情也不合理」，不合情是因為紓困就是要救急或救窮，如果發現金給既不急又不窮的人，會排擠救濟又急又窮者的資源。

龔明鑫說，例如新加坡每人發現金約新台幣1萬2000元，照這個標準，台灣要發2300億元左右，但得到的結果，是受創企業的老闆也領到1萬2000元，卻無法支撐受損的業績，勢必要裁員，而失業者領到這1萬2000元也無法維持生計。

龔明鑫表示，若說要發現金刺激消費，則是不合理，過去發放消費券成果不如預期，已經得到驗證。因為民眾領到消費券會發生替代消費，拿去買日常生活用品，發現金會比發消費券還糟，因為很多人會當成存款存下來，發現金是「比2008年政府更糟糕的做法」。所以他認為不應該發現金，這樣對就業沒有幫助，應對那些面臨失業衝擊的人給予集中救濟。

他說，像是對可能會裁員的艱困企業補助4成薪、補助自營業者每個月1萬元、補助弱勢族群等，加上勞動部擴大就業、減班休息等各種補助方案，這類補助也是發現金，但可以穩住約200萬的就業人口。（編輯：楊凱翔）1090407