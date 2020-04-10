酒店舞廳稽查 內政部：有無營業登記都一視同仁

（中央社記者王承中台北10日電）中央流行疫情指揮中心昨天宣布酒店、舞廳全面暫停營業。內政部長徐國勇今天表示，全面配合指揮中心進行稽查，不管是否有營業登記都一視同仁，違者就依法處理，拜託業者配合防疫，「這是情非得已」。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情持續延燒，中央流行疫情指揮中心昨天表示，為維護民眾健康，即日起酒店和舞廳全面暫停營業，其他夜店或酒吧，會持續宣導安全社交距離和戴口罩。

徐國勇上午在內政部受訪表示，為防止疫情擴散，內政部全面配合指揮中心的指示，昨天全國各地警察同仁已經全部出動執行稽查，今天也會繼續配合辦理，並拜託相關業者，在這個時候能配合防疫措施。

他說，「這是情非得已，請大家諒解配合」，他也感謝警察同仁昨天的辛苦。

對於是否擔心部分業者化明為暗，徐國勇指出，這個都會處理，不管是否有營業登記，內政部都會一視同仁，違者都會依法處理，該罰款就罰款。

五一連假將至，媒體詢問如何避免再次發生清明連假人潮聚集，恐生防疫破口的狀況。徐國勇表示，面對清明連假產生的問題，行政院、指揮中心都有在討論，如某些景點民眾幾乎都是開車前往，若對停車場進行管制，自然就可對人流進行控管。

徐國勇指出，而許多人潮擁擠的地方，無法保持社交距離，也可能是因為道路不夠寬，所以也在討論部分地方是否可以劃為行人徒步區，彼此距離就會拉開，這也是方式，都有在研究，指揮中心會在適當時候對外公布相關辦法。

他說，當台灣還可以正常生活的時候，就正常生活，但是在正常運作下的防疫破口則需要防止，這就是政府要做的，希望大家配合一起防疫。

龍山寺廣邀各寺廟、宮廟及民眾在15日媽祖聖誕前素食、齋戒3日，共同為台灣、世界消弭疫情祈福、祈禱，並聯合多家素食業者，致贈近2000盒素食便當給各地防疫醫護人員。徐國勇上午在內政部接見龍山寺董事長黃書瑋並致贈感謝狀，感謝宗教界對防疫的支持。（編輯：紀淑芳）1090410