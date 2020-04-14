漁民併船交流需檢疫14天 蘇揆：人無接觸應另規範

（中央社記者郭建伸台北14日電）民進黨立委莊瑞雄今天在立法院會質詢指出，漁船返港前30天內若併船交流，進港後需檢疫14天的規定不合理。行政院長蘇貞昌說，將請衛福部了解斟酌，如果漁船間沒有人接觸人，應另訂規範。

立法院會今天繼續進行施政總質詢，邀蘇貞昌及內閣官員列席。

根據「遠洋漁船境外僱用外籍船員入境防疫措施」規範，遠洋漁船自台灣出港後，航行過程如果有海上轉載、進入他國港口、併船交流、船員異動及接受公海登檢等情形，或船員身體有異狀，需進行原船檢疫14天；船隻「全程未有」或「返港前30日以上未有」海上轉載、併船交流等情形，船隻返台後可無須原船檢疫。

莊瑞雄質詢時指出，4月開始正逢黑鮪魚季，許多漁民準備出海，但他接獲漁民陳情，表示只要船隻有海上會船的情形，返台後就會進行檢疫14天，導致捕魚季卻無法出海。

莊瑞雄說，一般室外的社交距離是1公尺，但中央流行疫情指揮中心可能誤解會船的意思，以為會船時都有人登船；實情是海上會船時，為避免船隻碰撞，兩艘船都會保持安全距離，且船員互不上船，僅從碰墊拋物品到另一艘船。

莊瑞雄指出，漁民也認為防疫從嚴，但漁民認為併船交流後返台要檢疫有些無厘頭；他尊重要嚴守防疫規定，建議或許不必返港檢疫14天，而是漁船都等到捕魚季結束後再返港。

蘇貞昌備詢回應，規範有限，但各種情況萬千，他會請衛生福利部了解，如果沒有人接觸人，只有丟貨上船、下貨後即出海等情況，應該另訂規範。（編輯：張均懋）1090414