科威特網紅見證台灣無歧視 200萬粉絲瀏覽[影]

（中央社記者何宏儒安卡拉14日專電）科威特網紅阿不都卡苓日前自製短片，讚美台灣人民充分接納與尊重伊斯蘭文化，並呼籲網友支持台灣加入世界衛生組織，已吸引逾226萬粉絲瀏覽。

阿不都卡苓（Abdulkarim Al-Hendal）曾兩度訪台。他在自製短片中特別懷念訪台期間品嘗到正宗清真美食，認為這正足以顯示台灣人民對不同文化的包容。

他除感謝台灣人用心對待伊斯蘭文化，也對曾經到訪科威特的台灣醫療機構印象深刻，認為台灣優質醫療技術可以對防治俗稱武漢肺炎的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）做出貢獻，應該加入世界衛生組織（WHO）共同攜手防疫。

這支短片於12日上傳阿不都卡苓的兩個Instagram後，共已吸引逾226萬人瀏覽和正面回應。

在此之前，他曾率先呼應總統蔡英文臉書駁正世界衛生組織不實指控。

蔡總統9日在臉書針對台灣被指控發動種族歧視攻擊表達強烈抗議，阿不都卡苓於同日即在社群媒體平台上貼文強調，台灣反對任何形式的歧視，卻遭受不平等對待而無法加入世衛組織。此一貼文已吸引破百萬人次瀏覽。

阿不都卡苓自2018年首度受外交部之邀赴台參訪後，即對台灣人民友善和環境整潔留下深刻印象，並多次與駐科威特代表處合作，透過社群媒體聲援台灣，包括去年參加「與台灣同行」活動，號召科威特各界以實際行動挽袖捐血等，均獲網友熱烈迴響。

他曾多次表示，如同他自己的國家，台灣也值得國際間平等對待。

阿不都卡苓曾經從事媒體和電視製播工作，期間累積不少專業及各界人脈。他近年來積極投入社群媒體經營，特別關注文化、體育及慈善等議題，粉絲遍布中東及北非各阿拉伯國家，追隨者總數超過百萬。他的貼文平易近人又充滿熱情，經常吸引大量網友推文分享，並與各大國際媒體社群平台相連結，增加能見度。（編輯：馮昭）1090414