正國會董事長廖學興去世 享壽66歲

（中央社記者葉素萍、劉姵呈台北14日電）正常國家文化基金會（正國會）董事長廖學興昨天因為肝病去世，享壽66歲。律師出身的廖學興是民進黨資深仲裁委員，也曾替前總統陳水扁、陳水扁妻子吳淑珍等綠營要角辯護過。

兆豐金今天稍早為旗下兆豐銀公告，獨立董事，昭明法律事務所長廖學興因病過世。

兆豐金（2886）旗下子公司兆豐銀行，現設5席常務董事、3席獨立董事，廖學興逝世後，獨董目前剩下2席。

兆豐金表示，由於事發突然，尚未選出繼任獨董人選，之後會依正常程序，選出繼任人選。

廖學興是1953年出生，台大法律系畢業，與民進黨美麗島世代、律師世代、創黨小組成員多人都有私誼，因為律師專業，從蓬萊島案、國務機要費等案都參與辯護。

2016年總統蔡英文率民進黨重返執政後，立法院長游錫堃、交通部長林佳龍重整游系，組成正常國家文化基金會，並由廖學興擔任正國會董事長。

前民進黨新聞輿情部主任孟義超則透過臉書哀悼指出，廖學興是人生的導師，總是提攜後進，「是游辦溫暖的力量，是正國會堅持的力量，是民進黨守護的力量，是台灣正義的力量」。（編輯：蘇龍麒）1090414