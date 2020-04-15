韓撤僑專機協助3台人離瓜地馬拉返國 外交部致謝

（中央社記者陳韻聿台北15日電）武漢肺炎蔓延全球，韓國駐瓜地馬拉大使館14日安排專機撤僑，並協助3名滯留當地的台灣民眾搭機返台，外交部今天表達謝意，並強調，樂意與各友好國家深化合作，共同對抗日益嚴峻的疫情。

全球武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情持續擴大，中美洲友邦瓜地馬拉目前累計180個確診病例、5人死亡。

外交部今天下午以新聞稿指出，經韓國政府協助，滯留在瓜地馬拉的3名國人，已於當地時間14日搭乘專機自首都瓜地馬拉市（Guatemala City）順利離境赴墨西哥，後續將轉機抵台。台灣對韓國政府及僑民提供台灣民眾人道協助，表達誠摯謝忱。

外交部指出，瓜地馬拉政府為防範武漢肺炎疫情擴大，自3月17日零時起關閉全境陸、海、空對外交通，之後再延長關閉全境海、陸對外交通至4月19日晚間12時止，空域則關閉至4月30日。

外交部說，台灣駐瓜地馬拉大使館已先後協助滯留當地的7名國人，經瓜地馬拉及墨西哥的陸路邊界，取道墨西哥赴美國並順利返台；此次韓國駐瓜地馬拉大使館14日安排專機撤僑，並表示可協助台灣民眾搭機返台。

外交部說，台灣大使館隨後即刻聯繫滯留瓜國的3名民眾，經確認其搭機意願後，立即協調韓國大使館及瓜國當地旅行社，協助民眾離境返台。

外交部重申，台灣樂意持續與各友好國家深化合作，共同對抗日益嚴峻的武漢肺炎疫情。（編輯：郭無患）1090415