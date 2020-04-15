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藍營指視訊會議用Zoom 政院：根本沒開會

最新更新：2020/04/15 19:33

（中央社記者顧荃台北15日電）國民黨立院黨團在臉書轉貼發文，指行政院用Zoom開視訊會議。行政院發言人Kolas表示，「根本沒有開這個會，國民黨立院黨團請查明真相，勿以訛傳訛。」

視訊軟體Zoom傳出資安疑慮，行政院要求政府機關不得使用。行政院會9日首度採用視訊會議時，Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）表示，行政院從未使用過Zoom，院會視訊會議使用的系統是思科（Cisco）

不過國民黨立院黨團今天在臉書轉貼粉絲專頁「晴天蝸牛」po文，指行政院科技會報辦公室使用Zoom召開視訊會議，並劃出開會通知發文日期是3月26日，「打臉發言人」。

對此，Kolas表示，「根本沒有開這個會，國民黨立院黨團請查明真相，勿以訛傳訛。」

Kolas說，科會辦的確在3月26日發出會議通知，打算在4月15日用Zoom召開視訊會議，隨後即爆發Zoom的資安疑慮；行政院於4月7日發文禁止各政府機關在任何會議使用Zoom，科會辦也在同天發文延後開會，會議延期通知也已在4月8日寄達各單位。

Kolas指出，因此從頭到尾都沒有召開這個會，也沒有使用Zoom開會，即便未來要開也不會使用Zoom開會。故意只說一半的故事只會擾亂人民視聽，對維護國家資安沒有幫助。（編輯：林興盟）1090415

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