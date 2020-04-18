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武漢肺炎疫情2/100

敦睦艦隊3人確診武漢肺炎 國防部：即日起全軍全天戴口罩

最新更新：2020/04/18 22:28
國防部18日說，為確保國軍戰力完整，即日起國軍及國防部內所有人員將全天配戴口罩。圖為全女性官兵組成的M110A2自走砲班9日演練畫面。（中央社檔案照片）
國防部18日說，為確保國軍戰力完整，即日起國軍及國防部內所有人員將全天配戴口罩。圖為全女性官兵組成的M110A2自走砲班9日演練畫面。（中央社檔案照片）

（中央社記者陳韻聿台北18日電）海軍敦睦艦隊出現3個武漢肺炎確診病例。國防部今天說，為確保國軍戰力完整，即日起，國軍及國防部內所有人員將全天配戴口罩，並持續落實每天兩次體溫量測等防疫措施。

防疫資訊

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在記者會宣布，新增3例（案396、397、398）武漢肺炎確診。確診3人都是海軍敦睦艦隊成員，於2月21日登艦，3月12日至15日停靠帛琉，離開帛琉後於公海航行近30天，4月9日停靠左營軍港後隔離6天，15日下船。

為進一步確保國軍戰力完整，國防部發言人史順文晚間說，即日起，國軍及國防部內所有人員將全天配戴口罩，其他包括勤洗手、保持社交距離，以及每天實施兩次體溫量測等，都將持續宣導、執行。

國防部昨天已宣布，政府將全數供應全軍一天所需18萬9000片口罩，每人每天配給一片，18日開始配送。在此之前，全軍最多僅3成人員每天可配得一片口罩。

國防部今天強調，昨天宣布的全軍每人每天配給一片口罩和敦睦艦隊疫情無關。（編輯：謝佳珍）1090418

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