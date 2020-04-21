趙怡翔投書美媒 反駁世衛拒台參與藉口

（中央社記者江今葉華盛頓20日專電）駐美代表處政治組組長趙怡翔今天投書美媒指出，世衛將台灣排除於外，是基於政治考量而非法律因素。他呼籲世衛站在全球衛生利益考量，停止將台灣參與世衛大會議題政治化。

世界衛生組織（WHO）助理秘書長艾沃德（Bruce Aylward）日前受訪時不願正面回應台灣參與世衛議題，世衛隨後也發表聲明指稱台灣在世衛資格議題取決於世衛會員國，而不是世衛組織工作人員。

對於世衛迴避台灣參與議題，趙怡翔在美國政治外交性雜誌「國家利益」（National Interest）的專文從歷史與法律角度反駁，表示世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）有權邀請台灣成為世界衛生大會（WHA）觀察員，只是譚德塞選擇不這麼做。

趙怡翔指出，世衛憲章與相關議事規則並未提及觀察員相關議題，但依據WHA議事規則第3條，世衛秘書長有權邀請觀察員出席。包括1949年獲邀的教廷、1963年獲邀的馬爾他騎士團都是基於此一規則提出邀請。2009年至2016年間，時任世衛秘書長陳馮富珍邀請台灣以觀察員身分出席世衛大會，也是依循同一條規則。

但台灣是否受邀，還有其他複雜因素。趙怡翔指出，世衛在決定是否邀請台灣參與時，常援引世衛大會第25.1號決議，這項決議的依循基礎則是聯合國第2758號決議，亦即承認中華人民共和國為中國唯一合法代表。

此外，世衛與中國在2005年簽署秘密備忘錄，涵蓋有關台灣參與的相關技術性事項，其中提到「世衛秘書處有義務避免任何行為，構成承認台灣當局及機構具有個別身分」。

陳馮富珍於2017年任期屆滿時坦承，曾與北京溝通，獲得北京同意後，台灣先前才能成為無投票權的觀察員。這顯示台灣能否參與世衛是政治性因素，而非法律因素。趙怡翔指出，世衛秘書處甚至秘書長若有意願，可以依循法律邀請台灣成為世衛大會觀察員。

世衛的憲章精神與宗旨在促進全人類健康，以政治因素將台灣排除於外將帶來深遠影響。趙怡翔表示，譚德塞公開呼籲外界勿將公衛疫情肆虐政治化，相同的標準也應適用世衛本身。他呼籲世衛應基於全球衛生利益，停止將台灣參與世衛大會議題政治化。（編輯：陳永昌）1090421