插旗馬祖 民進黨重新設立連江縣入黨審查委員會

（中央社記者葉素萍台北22日電）今年立委選舉過後，民進黨在馬祖積極招收黨員，選後已超過100人申請入黨。民進黨中執會今天通過改聘民進黨中國事務部副主任李問等人，擔任連江縣入黨審查委員會委員。

民主進步黨今天召開中執會，會中通過審查2020年第19屆全國原住民族黨員代表選舉參選人資格案，另外，會中通過改聘林火孟、李問、吳明忠、蔡佳蓉、曹鳴勳、曹辰瑩、劉亦，擔任連江縣入黨審查委員會委員，並由2020競選馬祖立委失利的李問擔任召集人。

李問會後透過新聞稿表示，感謝中執會支持馬祖黨務發展。相隔12年再度成立入審會，積極為籌備地方黨部準備，並耕耘基層，期待順利完成民進黨地方黨部「最後一塊拼圖」。

李問指出，陳水扁執政時期曾經設立連江縣入黨審查委員會，但2008年後多年未實際運作。今年立委選舉過後，民進黨在馬祖積極招收黨員，設籍連江縣黨員從選前大約5人，選後已超過100人申請入黨。

李問說，未來以民主程序選出新任黨職幹部後，地方黨部即正式成立。屆時會有更多重要的地方黨部幹部亮相，為馬祖鄉親服務；參考2000年金門縣黨部成立時的經驗，單獨舉辦黨職選舉；未來連江縣黨部第一屆黨員大會暨黨職選舉，也不會趕在5月24日全國地方黨職選舉共同舉辦，將擇期單獨辦理。

另外，民進黨發言人薛呈懿指出，律師廖學興日前辭世，廖學興是黨資深仲裁委員，令人敬佩，允為典範，因此明令表揚，感謝廖學興對黨的貢獻。

民進黨召開中執會之前，一樓有陳抗，針對5月24日黨職改選，部分支持者對參選不同陣營提出指控。薛呈懿在中執會後轉述黨主席卓榮泰談話指出，中央黨部一定秉公瞭解、處理。

卓榮泰說，全球疫情蔓延時，人民最希望看到的是黨全心全意協助行政團隊管控好疫情，不應讓黨內的選舉淪為互相攻擊，也不要讓團結情勢、氣氛受到破壞。

卓榮泰指出，將通令所有候選人謹守本分，不應出現任何不實攻擊，一旦發現任何不當、不法情事，隨時向中央、地方黨部反映，黨中央一定即時處理，務必在防疫的同時把這次選舉做到圓滿。

卓榮泰強調，「我們這場選舉有示範作用，是會對往後一些投票行為造成影響的」，一定要努力避免造成負面印象，他特別要求全體黨員同志，一同共體時艱，達到最好的圓滿結果，才對得起人民對民進黨的高度信賴。（編輯：楊凱翔）1090422