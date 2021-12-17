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國民黨公布公投十大賤招 提醒民眾小心假訊息

2021/12/17 11:49（12/17 14:51 更新）
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國民黨立法院黨團17日上午召開黨團大會後，全體黨籍立委於立法院議場前舉行記者會，呼籲民眾18日風雨無阻、出門投票。中央社記者郭日曉攝 110年12月17日
國民黨立法院黨團17日上午召開黨團大會後，全體黨籍立委於立法院議場前舉行記者會，呼籲民眾18日風雨無阻、出門投票。中央社記者郭日曉攝 110年12月17日
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（中央社記者劉冠廷、范正祥台北17日電）四大公投明天投票，國民黨今天公布網軍、側翼對公投進行混淆、恐嚇、假訊息等十大賤招，提醒民眾應把握自己的民主權利，小心各種假訊息，明天站出來投下同意票，給政府教訓。

國民黨今天召開「小心公投十大賤招，綠營P圖造謠抓到了」記者會，列舉公投十大賤招包括混淆招、訴訟招、恐嚇招、假訊息招、謊言招、教唆招、艷舞招、國家機器招、假圖招、便當招等。

國民黨文傳會副主委黃子哲表示，公投最後關頭，民進黨奧步紛紛出籠，無所不用其極，例如造勢看板，連政府花錢的雜誌廣告都移花接木，將「反萊豬」混淆成「反美豬」，將「遷離三接」改為「停建三接」，民進黨到底是邏輯差、中文差、還是人品差。

前國民黨文傳會副主委鄭照新說，民進黨不騙、不說謊就不知道怎麼宣傳公投，也凸顯對公投內容沒有信心，只能以謊話、奧步欺騙人民，民進黨已經不是政黨而是詐騙集團。

鄭照新表示，這場公投不是政黨對決，而是事實真相與謊言的對決，不出來投票等於放任謊言、謠言可以繼續取得勝利，也是鼓勵所有政黨只有說謊才能取得勝利。

此外，國民黨立法院黨團上午召開黨團大會後，全體黨籍立委於立法院議場前召開記者會，呼籲民眾明天風雨無阻、出門投票。

國民黨立法院黨團總召費鴻泰說，如果明天投票率不高，公投就會變成徒具形式，因為公投很難成立、很難通過，所以請民眾排除困難、明天踴躍投票。

國民黨也發布新聞稿指出，近日台灣人公共事務會發表致「全美豬肉生產者委員會」公開信，指稱國民黨推動公投、反對進口美國豬肉；這些內容完全違反事實，對這種傷害台灣誠信，損及台美關係的作法，國民黨表達強烈不滿。

國民黨重申，僅反對含有萊克多巴胺的各國豬肉進口，從未反對美豬進口。雖然台灣的反萊豬公投受到多數民眾支持，但這與無萊劑的高品質美國豬肉無關，也不會影響其進口。（編輯：謝佳珍）1101217

4大公投將在18日登場，國民黨全體黨籍立委17日在立法院議場前舉行記者會，黨團總召費鴻泰（前排左5）說，如果明天投票率不高，公投就會變成徒具形式，因為公投很難成立、很難通過，所以請民眾排除困難、踴躍出門投票。中央社記者郭日曉攝 110年12月17日
4大公投將在18日登場，國民黨全體黨籍立委17日在立法院議場前舉行記者會，黨團總召費鴻泰（前排左5）說，如果明天投票率不高，公投就會變成徒具形式，因為公投很難成立、很難通過，所以請民眾排除困難、踴躍出門投票。中央社記者郭日曉攝 110年12月17日
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