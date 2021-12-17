中二選區立委補選監察員案惹議 市府：依法行政

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（中央社記者趙麗妍台中17日電）中市第2選區立委補選共有258個投開票所，民進黨市議員指出，參選人只分配104個監察員名額，有154個票所屆時將無法派人監票，質疑選舉公平性。中市政府表示，依法行政。

台中市第2選區立委補選，將於明年1月9日登場。台中市議會今天召開市政總質詢，民主進步黨籍台中市議員陳世凱、林德宇指出，這次補選共有258個投開票所，參選人應可在每個票所派人監票，但民進黨籍立委補選參選人林靜儀僅可派104人，有多達154個投開票所屆時不能派人進去監票。

陳世凱表示，為何2013年的台中立委補選，參選人可在所有投開票所都指派監察票員進駐，現在卻做不到，這樣的選舉如何讓人放心，發生事情誰負責。

台中市民政局長吳世瑋答詢指出，這次補選總計有516個監察員名額，因有5人登記參選，經計算後，每名參選人都是104人，一切依法進行，各投開票所外也會有鄉親，投開票過程不容許有疏失。

台中市長盧秀燕表示，公務人員受行政中立法規範，不會拿自己的前途開玩笑，若有行政不中立，可立即檢舉，市政府會立刻查辦。

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台中市選舉委員會向媒體指出，這次補選共設置258個投開票所，依規定各票所僅配置監察員2人，監察員依投票所開票所監察員推薦及服務規則由候選人平均推薦。這次補選國民黨及民進黨都推薦104人、台灣股票黨推薦95人，另2名參選人未推薦監察員；另外，有9個投開票所監察員重疊超額。

選委會表示，9個重疊超額的投開票所，12月3日已由各政黨指派代表抽籤，未抽中者改派其他投開票所；另不足額213名監察員部分，已在12月6日函請各區公所選務作業中心自行遴派，名冊再送台中市選委會備查。（編輯：戴光育）1101217