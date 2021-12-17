屏東立委宣傳公投吸睛 連線潛水民眾招手首投族

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公投在即，有民眾特別於潛水時，在海底拿出4個不同意的海報表達立場，民進黨立委周春米17日表示，這群熱愛潛水的朋友特別提供在水底的影片、照片，盼達海陸連線氣勢，也呼籲全民用公投票讓台灣的未來，在經濟、環境、政治等層面上都可以更有力。（周春米服務處提供）中央社記者郭芷瑄傳真 110年12月17日

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（中央社記者郭芷瑄屏東縣17日電）4大公投案明天投票，民進黨籍立委今天卯足全力宣傳「4個不同意」，周春米連線在海底聲援「4個不同意」的潛水民眾，鍾佳濱向首投族招手，莊瑞雄則在東港廟埕辦選前之夜。

「台灣隊站出來！」4個潛水民眾在公投投票前夕，潛入海底拿出「4個不同意」的海報，用手勢比不同意，周春米跟他們連線時，豎起大姆指說「台灣隊，讚！」

周春米發布新聞稿表示，這群熱愛潛水的朋友，特別提供在水底的影片、照片，希望達到海陸連線的氣勢，也呼籲全民用公投票讓台灣的未來，在經濟、環境、政治上都可以更有力。

鍾佳濱今天除了掃街宣傳「4個不同意」，在宣傳期的尾聲，與7名年輕人聚集在屏東火車站前，向首投族及在外打拼的屏東青年喊話，鼓勵大家週末回家投票。

鍾佳濱表示，這週走遍屏東各鄉鎮市區，開了一場又一場的記者會及公投說明會，很高興地方鄉親、豬農及曾經協助紓困過的小店家們都願意站出來，支持民進黨政府的政策，如今只差最後一哩路，希望首投族及出外打拚的屏東青年都能回家參與公投。

莊瑞雄上午邀請農委會副主委陳駿季勘查屏東紅豆因天氣異常遭薊馬肆虐災情，爭取現金補助；晚上7時將在東港鎮鎮海宮舉辦公投座談選前之夜，莊瑞雄服務處表示，截至傍晚已有上千人報名參加晚會。

莊瑞雄新聞稿表示，1個半月以來，舉辦一場又一場的公投座談會，走過一個又一個菜市場，告訴大家為什麼公投要投下「4個不同意」，為了台灣發展及下一代未來，拜託大家出來投票。（編輯：郭諭儒）1101217

4大公投投票在即，民進黨立委鍾佳濱（前中）17日與年輕世代齊聚屏東火車站前，向首投族及在外打拚的屏東青年喊話，鼓勵大家18日回家投下4個不同意。（鍾佳濱服務處提供）中央社記者郭芷瑄傳真 110年12月17日