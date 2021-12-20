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立委籲綜所稅設扣除總額上限 蘇建榮：可思考方向

2021/12/20 12:54（12/20 13:36 更新）
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針對立委20日質詢建議綜所稅設扣除總額上限，財政部長蘇建榮（圖）表示，「這是可以思考的方向」。中央社記者鄭清元攝 110年12月20日
針對立委20日質詢建議綜所稅設扣除總額上限，財政部長蘇建榮（圖）表示，「這是可以思考的方向」。中央社記者鄭清元攝 110年12月20日
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（中央社記者范正祥台北20日電）國民黨立委賴士葆今天質詢建議綜所稅設扣除總額上限，財政部長蘇建榮對此答覆，「這是可以思考的方向」。另被追問所謂可以思考，是否意指財政部樂見其成，蘇建榮則說，「還沒到這個地步」。

立法院財政委員會審查「記帳士法第15條及第18條條文修正草案」等案，蘇建榮列席備詢。

賴士葆質詢，貧富差距一直擴大，「就是因為我們扣除額太多了」。他問蘇建榮，綜所稅可否設扣除總額上限。蘇建榮對此表示，他知道有幾位老師輩學者也提過，但這部分要就整個扣除額做整體考量。

面對賴士葆建議設扣除總額上限，蘇建榮說，「這是可以思考的方向」、「我們可以思考」。

賴士葆再問，所謂可以思考，是否意味財政部樂見其成？蘇建榮則說，「還沒到這個地步」。

賴士葆說，鼓勵財政部正面思考、正面回應，「否則有些年所得超過1000萬元、200萬元，卻不用繳稅，氣死老百姓。」（編輯：黃國倫）1101220

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