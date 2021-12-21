周春米立院宣傳屏東蓮霧 莊瑞雄鍾佳濱共襄盛舉

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民進黨立委周春米（左）21日上午在立法院舉行「春臨屏東，小米嚴選」蓮霧推廣展售會，立法院長游錫堃（左2起）、農委會主委陳吉仲及立法院祕書長林志嘉等人出席支持。中央社記者鄭清元攝 110年12月21日

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（中央社記者王揚宇台北21日電）民進黨立委周春米今天在立法院舉辦屏東蓮霧推廣活動時說，現在是屏東蓮霧產季，而且中國日前禁止台灣蓮霧進口，因此她希望把屏東優質農特產品推薦給民眾，不管是送禮或自用都很適宜。

周春米今天在立法院舉辦「春臨屏東，小米嚴選」農產銷售活動，邀請立法院長游錫堃、農委會主委陳吉仲等人出席，而民進黨立委鍾佳濱、莊瑞雄等人也到場共襄盛舉，形成有意角逐屏東縣長的周春米、莊瑞雄、鍾佳濱3人同台局面。

周春米說，蓮霧於17世紀由荷蘭人引進台灣，主要在高屏一帶栽種，而屏東可以說是台灣蓮霧的故鄉，因為屏東出產的蓮霧，包括耳熟能詳的黑金剛、黑珍珠等，多次得到神農獎的肯定，也獲得民眾支持。

周春米指出，這次邀請屏東蓮霧產區，包括佳冬、南州、東港、林邊以及枋寮地區農會帶著蓮霧來共襄盛舉，就是希望推廣屏東的好物。

此外，周春米接受媒體聯訪，被問到莊瑞雄22日將開記者會，宣布參選屏東縣長等問題。

周春米說，參選人出來宣布參選，可受公評，她則會按部就班，而今天的任務要跟大家推薦屏東蓮霧，未來她會找適當時機，跟民眾報告目前為止努力的成績，希望屆時得到大家的鼓勵。

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鍾佳濱受訪時被問到，今天與周春米同台，是否是為了縣長初選。他說，今天是挺農民、挺屏東，而行銷屏東要靠合作，不是台上台下互別苗頭；此外，初選競爭是一定有的，但希望是良性競爭，讓選民挑出最好的人選。

媒體詢問莊瑞雄，預料屏東縣長初選競爭激烈，今天同台會不會尷尬。莊瑞雄指出，大家都是立法院的同事，而且推薦地方農特產品是好事，只要是任何人舉辦，他都會來，所以不至於會尷尬，而且大家都為黨內初選努力那麼久，彼此分進合擊、公平競爭。（編輯：林興盟）1101221

民進黨立委周春米（圖中、格子圍巾者）21日上午在立法院舉行「春臨屏東，小米嚴選」蓮霧推廣展售會，多名民進黨立委出席支持。中央社實習記者蕭宇軒攝 110年12月21日

民進黨立委周春米（右5）21日上午在立法院舉行「春臨屏東，小米嚴選」蓮霧推廣展售會，立法院長游錫堃（左4）、農委會主委陳吉仲（左）等人出席相挺。中央社實習記者蕭宇軒攝 110年12月21日