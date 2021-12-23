總預算案逕付二讀 蘇貞昌盼國民黨勿不理性杯葛

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（中央社記者陳俊華台北23日電）民進黨團提案將111年度中央政府總預算案從委員會抽出逕付二讀。行政院長蘇貞昌今天說，明年為軍公教加薪、提高育兒津貼都要預算通過才能執行，盼國民黨不要不理性杯葛，如期通過預算。

國民黨立法院黨團日前宣布拒審111年度中央政府總預算案，民進黨立法院黨團21日在立法院會提案變更議程，將總預算案自委員會抽出，逕付二讀，並由立法院長游錫堃召集協商。

蘇貞昌下午出席「5G躍台灣 飆速Give Me Five」5G垂直場域體驗週活動。會前受訪時表示，總預算案要趕快通過，已經誤掉法定時間，再幾天就是新的一年、要用新的預算，非常期待國民黨不要不理性杯葛，希望能順利通過。

蘇貞昌說，明年1月1日就要為全國的軍公教加薪，還要提升育兒津貼、為勞工增加新台幣80億元的勞保基金，這些資金都要預算通過才能執行，否則沒辦法加薪、提高育兒津貼；期待立委能盡責、遵守法律規定，如期通過預算。

另外，國民黨立委林為洲去年向台北市警方告發蘇貞昌涉違反社維法。台北地院認為警方期限將至前移送，沒有依法通知蘇貞昌說明，移送違法，裁定不受理；可抗告。

蘇貞昌表示，相關事實在立法院公報一個字、一個字都刊登清楚，相關機關也依法處理，希望不要再造謠抹黑、不要浪費司法資源。（編輯：林興盟）1101223