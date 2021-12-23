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白家人將代步車交里長 顏寬恒：善舉莫做政治聯想

2021/12/23 16:36
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（中央社記者趙麗妍、洪學廣台中23日電）國民黨台中立委補選參選人顏寬恒送了1台代步車給遭前立委陳柏惟撞傷的白老先生，白家人今天證實車子最後交由里長處理，顏寬恒表示，不具名善舉，莫做政治聯想。

台中市第2選區立委補選明年1月9日投票。顏寬恒日前匿名贈送1部代步車給10年前遭陳柏惟撞傷的白老先生，他22日在臉書（Facebook）發文指出，白老先生原來是個很愛到處騎車走走、很愛到處逛逛的老人家，10年前他被撞傷後，一直沒有真正恢復過來。

顏寬恒在文中提到，聽到他的故事後，思考有沒有什麼幫忙他的可能。第一時間代步車送到白老先生門口時，他拒絕了，因罷免活動仍在進行，白老先生不希望對他不義，即使只是一個單純善意，他也不願意接受。

文末提到，顏寬恒和朋友沒有放棄，持續地拜訪白老先生，白老先生終於接受小紅代步車；希望白老先生可以繼續快快樂樂地在高雄的暖陽下四處逛逛。

白老先生家屬今天上午接受媒體聯訪表示，車行的人曾兩度送來代步車，但因她不知道是誰送來的，沒有用到也沒收，就連送來車子的賣家也說不知道誰買的，最後車子只能交由當地里長處理。

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當地盛興里長鍾美鳳接受媒體電訪時指出，有人以無名氏身分說要送白老先生代步車，但因白家人婉拒，且委託她要轉送給有需要的人，因此目前將代步車當成里內愛心車。

顏寬恒今天下午接受媒體聯訪指出，起初沒有具名，只是想盡一份善心，沒有其他的目的，後來得知白老先生接受了代步車。他指出，事發當下，陳柏惟並未關心、負責，後來事情被踢爆，直到現在白家人是否接受代步車，他才打電話過去，是關心？還是施壓？只希望這不具名的善舉，不要做太多政治聯想。（編輯：陳仁華）1101223

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