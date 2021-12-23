國防部表揚毒品防制有功單位 要求落實反毒

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國防部23日在博愛營區舉行毒品防制小組工檢會，期望藉由經驗分享，精進國軍毒品防制工作，確保部隊的純淨。（軍聞社提供）中央社記者王慶剛傳真 110年12月23日

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（中央社記者王慶剛台北23日電）國防部今天舉行「國軍110年毒品防制小組工檢會」，表揚年度毒品防制有功的單位，並期望能藉由經驗分享，精進毒品防制工作，以確保國軍部隊的純淨。

國防部副部長王信龍上將主持今年度的國軍毒品防制小組工檢會，頒獎表揚年度「推動國軍毒品防制工作有功」的獲獎單位。王信龍代表國防部長邱國正，期勉獲獎者持續發揮組織功能，齊心協力全面打擊毒品犯罪。

現場也邀請內政部警政署毒品查緝中心形象大使黃文揚，以「國內毒品犯罪趨勢及防制作為」為題，進行專題演講。

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王信龍要求各級幹部加強反毒宣教、確實執行毒品安全查核、管考單位涉毒人員實施尿液篩檢、強化營門查察等具體作為，建立官兵正確毒害認知，讓他們不會、不能、不敢沾染毒品。

王信龍期望透過本次經驗分享，讓國軍共同精進毒品防制工作，以確保部隊純淨。他表示，反毒絕對不能只是口號，應貫徹反毒指導，落實防毒阻漏、多元拒毒管制輔導、專業戒治降低再犯，以及截堵來源斷絕供給，讓整體毒品防制工作更臻完善。（編輯：林興盟）1101223