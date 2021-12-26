立委補選站台 賴清德：讓林靜儀當選還陳柏惟公道

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（中央社記者蘇木春台中26日電）民進黨籍台中市第2選區立委參選人林靜儀今天舉辦造勢大會，副總統賴清德到場站台，賴副總統表示，顏家用家族力量讓前立委陳柏惟被罷免，讓林靜儀當選就是還陳柏惟公道。

林靜儀今天在龍井區天波府舉辦龍井大造勢活動，賴副總統、立法院副院長蔡其昌、前交通部長林佳龍、台灣基進黨主席陳奕齊與陳柏惟等人出席。另外，林靜儀下午並規劃在霧峰區福新宮舉辦霧峰大造勢活動。

賴副總統致詞時表示，他要先代表總統蔡英文，感謝鄉親在12月18日公投時站出來守護台灣，也感謝鄉親今天不管天氣寒冷，站出來力挺林靜儀。

賴副總統表示，讓林靜儀當選就是要還給陳柏惟公道，2年前陳柏惟來到台中，用理想與熱情感動鄉親，才有辦法順利當選立委，陳柏惟在立法院的表現是受到肯定的，但是國民黨籍參選人顏寬恒卻用地方家族的力量，將陳柏惟罷免成功。

賴副總統指出，對陳柏惟來說被罷免很沒有公道，今天如果用這樣的手段讓顏寬恒當選，未來只要顏家選舉選輸，就用家族的力量罷免別人，再讓自己人當選，這個社會就沒公道了。

賴副總統說，任何公職人員、有權力的人，都應該跟人民站在一起，但是這麼多年來，顏家的人做省議員、縣議會議長、立委，他們都在拚家族的利益。

提到中二選區適合的人選，賴副總統表示，林靜儀過去的表現大家很清楚，她就是最適合的人選，應該要將立委的權力交給林靜儀，讓她為大家打拚。

賴副總統指出，過去林靜儀與顏寬恒在立法院服務時，他擔任行政院長，林靜儀的表現超越對手更好，讓林靜儀當選才會符合社會的期待。（編輯：謝雅竹）1101226